Auto dopravnej zdravotnej služby sa aj s pacientmi zrútilo do priekopy

Ilustračné foto. Foto: TASR - Alexandra Moštková Foto: TASR - Alexandra Moštková

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Marcelová 1. februára (TASR) - Vozidlo dopravnej zdravotnej služby (DZS) so štyrmi pacientmi havarovalo dnes približne o 07.45 h pri obci Marcelová v smere z obce Šrobárová v okrese Komárno. Ako TASR informovala hovorkyňa Záchrannej zdravotnej služby (ZZS) ZaMED, s.r.o, v Komárne Jana Váňová Peráčková, vozidlo sa s pacientmi prevrátilo do priekopy, po nehode na mieste zasahovali tri posádky ZZS, hasiči i policajti.Niektorých ľudí z havarovaného vozidla vytiahli okoloidúci svedkovia nehody.uviedla Váňová Peráčková. Posádky ZSS podľa vážnosti zranení jednotlivých pacientov porozvážali do nemocníc v Komárne a v Nových Zámkoch.Podľa informácií hovorkyne Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Nitre Renáty Čuhákovej k dopravnej nehode došlo tak, že vodič vozidla dopravnej zdravotnej služby značky VW Transporter od obce Šrobárová smerom na obec Marcelová neprispôsobil rýchlosť jazdy stave a povahe vozovky, poveternostným podmienkam a svojim schopnostiam.dodala.Poverený príslušník Policajného zboru Komárno dnes voči vodičovi začal trestné stíhanie a súčasne vzniesol obvinenie pre prečin ublíženia na zdraví. Na havarovanom vozidle vznikla materiálna škoda vo výške približne 2500 eur, alkohol dychovou skúškou u vodiča zistený nebol.Do Všeobecnej nemocnice (VN) v Komárne priviezli vodiča havarovaného vozidla aj so štyrmi pacientmi.informovala tlačová hovorkyňa VN Komárno Marta Csergeová.