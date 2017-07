Auto naložené výbušninami zasiahlo irackú ambasádu v Kábule.Strieľa sa

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Kábul 31. júla (TASR) - Bombový útok autom otriasol dnes irackým veľvyslanectvom v centre afganského hlavného mesta Kábul, po ňom nasledovala streľba, ktorá stále pokračuje. Informovala o tom afganská polícia. Najmenej jednu zranenú osobu previezli do nemocnice.Dvaja nemenovaní policajní predstavitelia uviedli, že auto naložené výbušninami explodovalo pred veľvyslanectvom a potom sa ozbrojení muži pokúšali dostať do vnútra budovy, ktorá sa nachádza v centre Kábulu.Prestrelka stále pokračuje, uviedli svedkovia v okolí ambasády, ktorí počujú výstrely. Na miesto udalosti smerovali vozidlá s elitnými policajtmi a sanitky.K útoku sa ešte nikto neprihlásil, hoci takéto útoky v Kábule uskutočnilo v minulosti militantné hnutie Taliban a odnož extrémistickej organizácie Islamský štát (IS).