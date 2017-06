Auto narazilo do plynovej prípojky rodinného domu, začal unikať plyn

Ilustračné foto. Foto: TASR/KR PZ Trenčín Foto: TASR/KR PZ Trenčín

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 3. júna (TASR) - Poškodená plynová prípojka rodinného domu, únik plynu a škoda 3500 eur. To je výsledok nočnej dopravne nehody, ku ktorej došlo dnes v obci Réca v okrese Senec krátko po 03.15 hod.Podľa doterajších informácií sa vodič osobného motorového vozidla zn. VW Passat pravdepodobne plne nevenoval vedeniu vozidla a v obci pred jedným z rodinných domov prešiel do protismernej časti vozovky. Tam narazil do oplotenia rodinného domu, čím došlo k poškodeniu plynovej prípojky, v dôsledku čoho začal unikať plyn.Na miesto boli privolaní aj pracovníci SPP, ktorý únik plynu odborným spôsobom zastavili. Vodič sa na mieste nehody nenachádzal, preto sa vecou zaoberá príslušný útvar Okresného riaditeľstva PZ v Senci. K zraneniu osôb nedošlo.TASR informoval Michal Szeiff z Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave.