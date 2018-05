Auto opravár Junior 2018

15 rokov Cechu predajcov a autoservisov SR

Aktuálny ročník súťaže bol vyhlásený v decembri minulého roka. Súťaž sa skladá z troch kôl. Prvé kolo prebieha formou online textov na webovej stránke autoopravarjunior.sk . Súťažiť môžu všetci študenti 3. ročníka v troch kategóriách: auto opravár mechanik a elektrikár, autolakovník a karosár. Po vypracovaní sa online testy okamžite vyhodnocujú a na základe výsledkov sa vyberajú žiaci, ktorí postupujú do krajských kôl.hovorí Július Hron, predseda Cechu predajcov a autoservisov SR.Z každého krajského kola postúpili do celoslovenského kola najlepší traja žiaci v kategórii auto opravár mechanik a elektrikár a štyria najlepší v kategórii karosár a autolakovník. Celoslovenské finále sa konalo sa konalo v Školiacom stredisku ŠKODA Auto a v priestoroch spoločnosti JL v Bratislave.dopĺňa Július Hron.Cech predajcov a autoservisov SR (CPA SR) je záujmové združenie zoskupujúce autorizovaných predajcov a autoservisy, nezávislé servisy a iné právnické osoby, ktoré pôsobia v sektoroch súvisiacich s automobilovým priemyslom a autoopravárenstvom. Hlavnou víziou CPA je poskytovať pre svojich členov služby, ktoré sú zamerané na pomoc pri riešení problémov súvisiacich s ich podnikaním a poskytovaním služieb verejnosti.Cech predajcov a autoservisov SR vznikol v roku 2006 osamostatnením sa od Združenia automobilového priemyslu SR. Medzi hlavné ciele patrí presadzovanie záujmov svojich členov vo vzťahu k orgánom štátnej správy, ako aj k iným podnikateľským subjektom či verejnosti. CPA poskytuje poradenstvo v oblasti legislatívy, právne poradenstvo, ekonomické poradenstvo. Cech predajcov a autoservisov SR je akceptované zahraničnými združeniami ako sú SAČR, ZDK, CECRA a WKO. Od roku 2006 je CPA riadnym členom CECRA so sídlom v Bruseli. Záujmom cechu je aj zvyšovanie odbornosti v oblasti vzdelávania prostredníctvom pilotných centier a spolupráce s orgánmi štátnej správy.Cech predajcov a autoservisov SR sa aktívne zapája do celospoločenských projektov a organizuje aj vlastné aktivity. Je vyhlasovateľov celonárodnej súťaže Auto opravár JUNIOR. V roku 2011 CPA inicioval transformáciu odborného vzdelávania – duálne vzdelávanie, o dva roky neskôr zadefinoval Národnú sústavu povolaní a Národnú sústavu kvalifikácií. Cech predajcov a autoservisov SR je zároveň certifikačnou autoritou pre vstup zamestnávateľov do systému duálneho vzdelávania ako aj certifikačnou autoritou na vytváranie nových učebných a študijných odborov v spolupráci s SOPK.V roku 2014 zorganizoval cech medzinárodnú odbornú konferenciu k opravám vozidiel po závažnej dopravnej nehode. V roku 2016 zriadil pracovnú skupinu k implementácii smernice EÚ 2014/45 do národnej legislatívy. Výsledkom je nový zákon o prevádzke vozidiel v cestnej premávke.