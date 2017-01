Auto Palace opäť zlomil rekord predaja a obhájil pozíciu lídra na trhu

Spoločnosť Auto Palace opäť zlomila rekord predaja a úspešne obhájila pozíciu lídra na trhu Foto: Auto Palace Group Foto: Auto Palace Group

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 18. januára (OTS) - Slovenská ekonomika zrýchľuje a s prichádzajúcimi investíciami v automobilovom priemysle sa vlani zaradila na popredné priečky najrýchlejšie rastúcich v EÚ. Tento pozitívny trend sa odrazil aj na kúpyschopnosti domácností. Slováci investovali viac - do nehnuteľností aj do kúpy vozidiel. Podľa aktuálnych výsledkov sa na Slovensku opäť predalo viac vozidiel než predvlani.Výsledky predaja vozidiel spoločnosti Auto Palace za rok 2016 lámali rekordy. Vďaka dôvere a spokojnosti zákazníkov každé tretie nové vozidlo značky BMW, ktoré momentálne brázdi cesty so slovenským evidenčným číslom, odišlo k svojmu majiteľovi zo showroomu spoločnosti Auto Palace Bratislava. Vyplýva to z aktuálnych výsledkov predaja spoločnosti za rok 2016. Skupina Auto Palace Group si udržala vedúcu pozíciu autorizovaného predajcu všetkých značiek, ktoré na Slovensku zastupuje - BMW a MINI, Mitsubishi a Mazda. Predaj prémiových značiek spoločnosti Auto Palace pritom narástol o viac než 40% oproti minulému roku a prekonal trhovú úroveň na Slovensku.Viac sa predávali nielen nové, ale aj jazdené vozidlá. „,” uvádza, generálny riaditeľ Auto Palace pre Slovensko a Českú republiku. Najpredávanejšou modelovou radou bolo BMW X1, po ňom BMW 5 a BMW 3. Tesne za sedanmi sa umiestnil model BMW X5. Celkovo najpredávanejším vozidlom bolo BMW X5 xDrive30d. Farebne dominovali čierna a biela, čo potvrdilo, že preferencie Slovákov sa za uplynulé roky nezmenili.Z modelov štýlovej značky MINI sa najviac darilo vozidlám MINI Cooper S a MINI Cooper John Cooper Works. Čiernu a bielu aj minulý rok predbehla obľúbená červená farba.Spoločnosťaj v prípade predaja značky Mitsubishi. Predala o 15% viac vozidiel značky Mazda než predvlani, a tak tiež potvrdila prvú priečku predajcu. Najpredávanejším modelom bola Mazda 3, ktorú nasledovala Mazda CX-3, v prípade vozidiel Mitsubishi bolo kľúčovým modelom Mitsubishi ASX.,” hovorí. Za takéto predajné výsledky môže podľa R. Howieho firemná politika, ktorá zákazníka kladie na prvé miesto. Auto Palace si vlani dala záležať na tom, aby sa zlepšili procesy predaja a dosiahla vysoké hodnotenia zákazníckej spokojnosti.