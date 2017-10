Autobus, ktorý havaroval pri Verone, mal údajne ilegálnu nádrž

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Budapešť 18. októbra (TASR) - Maďarský autobus, ktorý 20. januára havaroval pri talianskom meste Verona, mal údajne ilegálnu palivovú nádrž, informoval dnes maďarský spravodajský server ripost.hu. Pri nehode a následnom požiari zahynulo 16 ľudí.Prevádzkovateľ autobusu pôvodne popieral, že vozidlo malo dodatočne montovanú nádrž, avšak pozostalí obetí disponujú dôkazmi o opaku. Viacerí cestujúci zomreli v plameňoch, ilegálne montovaná nádrž mala výrazný vplyv na vývoj nehody, konštatoval server.László Krizsányi, otec jednej z obetí, pre server uviedol, že má písomný dôkaz o tom, že autobus bol prestavaný. Za tragédiu podľa jeho slov nesie zodpovednosť nielen riaditeľ dopravnej spoločnosti, ale všetci, ktorí o prestavbe vedeli, prípadne sa na nej podieľali.Ilegálne nádrže občas zvyknú montovať do vozidiel prevádzkovatelia kvôli úspore paliva, a to aj v zahraničí, píše ripost.hu. Nemenovaný dopravný expert po havárii uviedol, že pri náraze mohla prasknúť palivová nádrž, čo spôsobilo rýchle rozšírenie plameňov. Iný súdny znalec zase označil za nezvyčajné, že plamene tak rýchlo zachvátili predok vozidla.Spoločnosť, ktorá prevádzkovala havarovaný autobus Setra S 317 GT-HD, o zásah do konštrukcie vozidla oficiálne nepožiadala.Autobus so študentmi gymnázia, ktorí sa vracali z lyžiarskeho zájazdu vo Francúzsku, havaroval z doposiaľ neznámych príčin 20. januára pred polnocou na diaľnici A4 pri talianskom meste Verona. Vozidlo po náraze do mostového piliera zhorelo do tla.