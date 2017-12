AUTOBUS VRAZIL V MOSKVE DO CHODCOV: Najmenej päť mŕtvych

Záchranári pracujú na mieste zrážky autobusu v Moskve v Rusku v pondelok 25. decembra 2017. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Moskva 25. decembra (TASR) - Najmenej päť mŕtvych a 15 zranených si vyžiadal v pondelok incident v západnej časti Moskvy, kde linkový autobus vrazil do davu ľudí na rušnej ulici a zišiel po schodisku do podchodu. Agentúra DPA o tom informovala s odvolaním sa na správy ruských médií a zábery zverejnené na sociálnych sieťach.K tragédii došlo pri stanici moskovského metra Slavianskij buľvar, kde sa tiež nachádza vyhľadávané nákupné stredisko. Podľa DPA spočiatku nebolo jasné, či autobus vrazil do chodcov v dôsledku nehody alebo úmyselného konania vodiča.