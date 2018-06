Autobusová linka 901 bude do Hainburgu premávať naďalej

Rakúska obec Hainburg an der Donau, archívna snímka. Foto: Wikipedia/Wolfgang Glock Foto: Wikipedia/Wolfgang Glock

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 8. júna (TASR) - Bratislavu a neďaleký dolnorakúsky Hainburg an der Donau bude naďalej spájať cezhraničná autobusová linka 901. Dopravnému podniku Bratislava (DPB) sa podarilo na poslednú chvíľu získať novú licenciu na prevádzkovanie tejto linky. Od pondelka (11.6.) totiž hrozilo, že prestane na istý čas fungovať. TASR to potvrdili z DPB.Dopravný podnik pred niekoľkými dňami informoval, že mu v pondelok vyprší licencia na prevádzkovanie linky 901, a preto požiadal o vydanie novej licencie a čaká na jej udelenie. Od pondelka preto hrozilo, že autobusy DPB isté obdobie nebudú premávať na trase Most SNP, Einsteinova, rakúsky Wolfsthal a Hainburg an der Donau a späť. Novú licenciu má mať DPB udelenú podľa informácií TASR na pol roka.DPB prevádzkuje i cezhraničnú autobusovú linku 801 medzi bratislavskými Rusovcami a maďarskou Rajkou. Bez problémov má fungovať aj naďalej.uviedol pre TASR dopravný podnik.