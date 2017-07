Autodopravcovia si vydýchli, cez Kysuce prejdú na špeciálne povolenie

Na archívnej snímke spadnuté bralo pod hradom Strečno. Foto: TASR - Erika Ďurčová Foto: TASR - Erika Ďurčová

Žilina 20. júla (TASR) – V súvislosti s mimoriadnou situáciou na ceste I/18 pod hradom Strečno a s ňou súvisiacimi obchádzkovými trasami hrozili autodopravcom na Orave státisícové straty. Autodopravcovia sa obrátili na svojich poslancov v Národnej rade (NR) SR a situáciu sa podarilo vyriešiť na stredajšom (19.7.) zasadnutí krízového štábu v Žiline. Počas uzávery cesty pod Strečnom budú môcť z Oravy na Kysuce a späť prechádzať kamióny so špeciálnym povolením.Podľa poslanca NR SR Igora Janckulíka (Most-Híd) bola situácia kritická na Orave, nespôsobili ju ani obyvatelia Oravy, ani Kysúc, ale prírodný živel.zdôraznil Janckulík.Ako skonštatoval poslanec NR SR a starosta Starej Bystrice Ján Podmanický (Smer-SD), absolútne dôležité bolo, aby sa cez obce Bystrickej doliny, ale aj Oravy nespustila tranzitná kamiónová doprava. "Toto naozaj hrozilo a aj preto sme bili na poplach, že v žiadnom prípade nemôžeme dopustiť, aby tých niekoľko tisíc ľudí na kysuckej a oravskej strane trpelo tranzitnou dopravou. Ak by sme nezasiahli, naozaj by hrozil katastrofický scenár. Dohodli sme sa na individuálnom povoľovaní autodopravcov. Bude to obmedzený počet kamiónov, ktorý sme pripravení strpieť a vyjadriť solidaritu a ochotu situáciu riešiť," doplnil Podmanický.Autodopravca Anton Klimčík zo Zákamenného vlastní 36 kamiónov a obchádzka v prípade nepovolenia výnimky pre kamióny by pre neho bola likvidačnázdôraznil Klimčík.Cestu I/18 pod hradom Strečno uzavreli pre sanáciu v nedeľu 16. júla od 8.00 h. V utorok (18.7.) vo večerných hodinách sa uvoľnil asi 100-tonový skalný blok a zrútil sa na cestu. Pôvodne plánovaný čas uzávery cesty pod Strečnom (do 30. .) tak bude pravdepodobne kratší. Na konci júna spadlo z pôvodne nesanovanej časti brala niekoľko skál. Výsledky geotechnického prieskumu následne ukázali, že pre kritickú situáciu v nesanovanej časti brala je potrebné vyhlásiť na území obce Strečno mimoriadnu situáciu, tá trvá až do odvolania.