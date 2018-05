Automobilka BMW zvolá do servisov v Británii vyše 300.000 vozidiel

Na archívnej snímke logo automobilky BMW. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Mníchov 10. mája (TASR) - Nemecká automobilka BMW zvolá do servisov vo Veľkej Británii takmer 312.000 svojich áut. Jej hovorca o tom informoval vo štvrtok. Príčinou akcie sú správy, že vozidlá môžu mať chybu v elektronike. Stáva sa, že pri plnej rýchlosti prestane nečakane fungovať. V jednom prípade došlo k smrteľnej havárii.Kontrolovať sa budú autá s dieselovým a aj benzínovým motorom niekoľkých sérií, ktoré boli vyrobené od marca 2007 do augusta 2011.Automobilka BMW už vlani v Británii dodatočne opravovala 36.000 vozidiel s rovnakou chybou.Britský úrad pre bezpečnosť cestnej premávky DVSA vyšetruje tragickú nehodu, pri ktorej v decembri 2016 zahynul jeden muž. Auto narazilo do stromu. Jeho vodič sa za tmy vyhýbal neosvetlenému BMW, ktorému zlyhala elektronika. Šofér, ktorý zahynul, zbadal vozidlo v protismere zrejme v poslednej chvíli, strhol auto z cesty. Nemecký koncern priznal, že príčinou nehody bolo zlyhanie elektroniky jeho auta.