Automobilka Groupe PSA Slovakia zvýši základné mzdy bez odborov

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Ilustračné foto. Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Trnava 18. mája (TASR) - Trnavská automobilka Groupe PSA Slovakia v piatok predstavila vyjednávačom z odborovej organizácie OZ KOVO nový návrh na priemerné zvýšenie základných miezd o viac ako 54 eur mesačne. Tento návrh je v súlade s odporúčaním sprostredkovateľa. Odborová organizácia na rokovanie neprišla so žiadnou ponukou. Nezohľadnila návrh sprostredkovateľa a návrh zamestnávateľa bez rokovania zamietla. Informoval o tom hovorca automobilky Peter Švec.uviedol.Automobilka navrhuje viaceré vylepšenia mzdovej politiky, ktoré umožnia oceniť lojalitu, skúsenosti a angažovanosť zamestnancov a prispejú k ich stabilizácii. Spolu so zavedením platových tried a so zmenami v ďalších variabilných zložkách mzdy by si zamestnanci, ktorí spĺňajú očakávania, prilepšili o 70 eur mesačne.Vzhľadom na to, že odborová organizácia odmietla kompromisný návrh zamestnávateľa, automobilka pokračuje v príprave ďalších krokov, vrátane možnosti obrátiť sa priamo na zamestnancov.