Automobilka pripravila prázdninovú junior akadémiu

Snímka montážnej linky výrobného závodu automobilky PSA Groupe Slovakia v Trnave . Foto: TASR/Lukáš Grinaj Foto: TASR/Lukáš Grinaj

Trnava 29. júna (TASR) - Aj na tohtoročné leto pripravila automobilka PSA Groupe Slovakia v Trnave program pre deti svojich zamestnancov i verejnosť v podobe Automobilovej junior akadémie (AJA) a tematických denných táborov. Trnavský výrobca áut pokračuje v projekte, ktorý umožňuje rodičom zapojiť deti do aktivít počas prázdninových dní a pomôže im vyriešiť otázku, ako im pripraviť program v čase, keď sú zatvorené školy a škôlky.AJA je vhodná pre vekovú kategóriu detí 13 až 14 rokov. Ide o spoločný projekt PSA, Materiálovo-technologickej fakulty (MtF) STU v Trnave a Zväzu automobilového priemyslu (ZAP) SR. Možnosť prihlásiť svoje deti je do 30. júna na www.ajakademia.sk.Počas týždňového programu, ktorý sa začína 10. júla, absolvujú chlapci a dievčatá interaktívne prednášky na pôde MtF. Pod dozorom animátorov vypracujú v tímoch svoj vlastný projekt, ktorý bude následne ohodnotený so šancou získať cenu dekana MtF, cenu generálneho riaditeľa PSA či prezidenta ZAP.informoval hovorca automobilky Peter Švec.Pre mladšie vekové kategórie detí svojich zamestnancov vo veku štyri až 12 rokov pripravil závod tábory zamerané na rozprávkové výlety, šport, tanec, ale aj výučbu jazykov. Novinkou v tomto roku je tábor organizovaný priamo v trnavskej automobilke. Zamestnanci spolu s neziskovou organizáciou Asociácia športu pripravili bohatý program, malú športovú olympiádu, kreatívne dielne, rozprávky, ale aj návštevu fabriky. Denné detské tábory budú od 10. júla do 25. augusta.