Automobilka PSA Group sa po dvoch desaťročiach vracia do Indie

Ilustračná fotografia Foto: TASR/Lukáš Grinaj Foto: TASR/Lukáš Grinaj

Paríž 25. januára (TASR) - Francúzska automobilka PSA Group sa po dvoch desaťročiach vracia na indický trh. Oznámila to dnes spoločnosť s tým, že uzatvorila dohody o produkcii áut a komponentov s indickou firmou CK Birla Group. Cieľom francúzskej firmy vyrábajúcej autá značiek Peugeot a Citroën je výraznejšie expandovať na medzinárodných trhoch a znížiť tak závislosť od predajov v Európe.Spoločnosť PSA opustila indický trh v roku 1997, keď ukončila spoluprácu s miestnou firmou Premier Automobiles. Teraz uzatvorila dohody, jednu týkajúcu sa výroby a distribúcie áut a druhú na výrobu prevodoviek a motorov.Prvá dohoda počíta s vytvorením spoločného podniku s firmou Hindustan Motors, ktorú kontroluje CK Birla Group. Do tohto podniku, ktorý bude vyrábať autá v indickom štáte Tamilnádu, investuje PSA Group 100 miliónov eur.Okrem toho francúzska automobilka vytvorí spoločný podnik s firmou AVTEC, ktorá tiež patrí do spoločnosti CK Birla Group. Tento podnik by mal vyrábať prevodovky a motory pre PSA a potenciálne aj pre ďalšie automobilky.India patrí k najrýchlejšie rastúcim trhom. Minulý rok sa v ázijskej krajine predalo 2,96 milióna áut, čo znamená rast o 7 %. Očakáva sa však, že do roku 2025 by sa predaj áut mal zvýšiť na 8 až 10 miliónov.