Automobilka Škoda mieri do Afriky, začne vyrábať autá v Alžírsku

Ilustračná snímka Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Mladá Boleslav 14. júna (TASR) - Česká automobilka Škoda Auto začne vyrábať autá na ďalšom kontinente. Po Európe a Ázii teraz mieri do Afriky. Podľa informácií českého denníka Mladá fronta Dnes (MF DNES) automobilka v priebehu niekoľkých týždňov začne vyrábať svoje vozidlá v Alžírsku.Firma tak chce zachytiť rast zatiaľ relatívne malého severoafrického trhu. Škoda sa výrobou na tomto kontinente navyše zbaví vysokých ciel na dovezené autá.povedal hovorca automobilky Tomáš Kubík. Podľa MF DNES sa má v Afrike vyrábať viac modelov, isté sú Octavie.Škodovky sa budú vyrábať v závode, ktorý bude spoločným podnikom Volkswagenu (VW) a alžírskej spoločnosti Sovac. Tá sa zaoberá distribúciou vozidiel nemeckého koncernu v Alžírsku. Výroba zatiaľ nebude príliš veľká: 100 áut denne.Nová montážna hala vzniká v meste Relizane, 220 kilometrov od hlavného mesta Alžír. VW už skôr v tlačovej správe uviedol, že okrem Octavií sa tu budú vyrábať modely Volkswagen Golf, Caddy a Seat Ibiza.Volkswagen je ďalšou európskou automobilkou, ktorá sa rozhodla vyrábať na severe Afriky. Zatiaľ najväčšie zastúpenie tu má francúzsky Renault, ktorý v Maroku vyrába napríklad Dacie. Maroko sa postupne stáva základňou automobiliek, odkiaľ sa vyvážajú autá už aj do Európy. Alžírsky závod VW bude zatiaľ vyrábať najmä pre severoafrický trh.povedal Andreas Lauenroth, šéf zahraničnej výroby Volkswagenu. VW bude mať v závode zatiaľ minoritný podiel.Podľa Jána Linharta, partnera KPMG zodpovedného za služby pre automobilový priemysel, je africký trh z hľadiska áut zatiaľ pomerne málo rozvinutý. Ročne sa tu predá približne 1 milión nových osobných áut, čo zhruba zodpovedá španielskemu trhu. Ale vzhľadom na investície do infraštruktúry a rozvoja jednotlivých regiónov je možné očakávať rastúci záujem o osobné automobily.Krok do Alžírska má aj iné dôvody: firma sa tým zbaví vysokých ciel na autá z dovozu. Tomu zodpovedá aj výrobná kapacita, ktorá sa rovná približne dodávkam koncernu tamojším zákazníkom.Okrem toho, čoraz viac nasýtené vyspelé trhy nútia automobilky hľadať príležitosti na expanziu v iných regiónoch. Veľké očakávania majú už dlhšie od Indie, kde ale zahraničné značky zatiaľ bojujú so stratami a dúfajú v lepšie zajtrajšky. To je aj prípad Škody Auto. Podobne sa európske automobilky snažia dostať do Iránu.