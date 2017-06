AUTOMOBILKY: Deti treba nadchnúť pre štúdium technických odborov

Na archívnej snímka montážnej linky výrobného závodu automobilky PSA Groupe Slovakia v Trnave . Foto: TASR/Lukáš Grinaj Foto: TASR/Lukáš Grinaj

Bratislava 2. júna (TASR) - Zväz automobilového priemyslu (ZAP) SR, automobilky Volkswagen Slovakia, PSA Groupe Slovakia a Kia Motors Slovakia spolu so Strojníckou fakultou STU v Bratislave, Materiálovo-technologickou fakultou STU v Trnave, Žilinskou univerzitou v Žiline spúšťajú 2. ročník projektu Automobilovej Junior Akadémie (AJA) 2017. Informovali o tom dnes na tlačovej besede v Bratislave predstavitelia ZAP SR, zástupcovia automobiliek a technických univerzít.Druhý ročník AJA bude aj tento rok v mestách sídiel výrobných závodov slovenských automobiliek, a to v Trnave od 10. do 14. júla 2017, v Žiline od 17. do 21. júla 2017 a v Bratislave od 21. do 25. augusta 2017. Týždenný vzdelávací a zážitkový program AJA je určený žiakom, ktorí ukončili štúdium v siedmom a ôsmom ročníku základných škôl (ZŠ). Časť programu sa bude realizovať na akademickej pôde a časť vo výrobnom závode. Potrebné informácie spolu s prihlasovacím formulárom nájdu záujemcovia na webovej stránke www.ajakademia.sk.povedal prezident ZAP SR Juraj Sinay.Vlaňajší prvý ročník Automobilovej Junior akadémie, ktorý sa uskutočnil počas letných mesiacov, dokázal podľa ZAP životaschopnosť tohto projektu. O akadémiu mali záujem nielen chlapci, zapojili sa aj dievčatá. Každá AJA pripravila pre deti 5-dňový program, ktorý bol kombináciou teórie a praxe. Žiaci strávili 5 dní s odborníkmi z automobilového priemyslu, aby poznali, ako sa pracuje nielen vo výrobných halách, ale aj v laboratóriu. Každá z akadémií sa skončila slávnostnou promóciou odovzdaním diplomov jej účastníkov." doplnil Sinay.Slabý záujem mladých ľudí o štúdium technických smerov, ako aj nedostatočné prepojenie teoretického vyučovania s praxou, spôsobuje podľa ZAP akútny nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily. Podľa analýzy potrieb trhu práce Slovensko potrebuje 31 % absolventov škôl s vysokoškolským (VŠ) vzdelaním. Na štúdium na VŠ sa však zo stredných škôl (SŠ) hlási viac ako 60 % absolventov SŠ. Zarážajúca je skutočnosť, že viac ako 55 % absolventov VŠ nie je zamestnaných v odbore, ktorý vyštudovali. Podľa analýzy ZAP SR viac ako 30 % študentov na VŠ študuje odbory, ktoré trh práce nepotrebuje. Pri prepočte na náklady na ich vzdelávanie to znamená, že sa ročne vynaloží viac ako 140 miliónov eur zbytočne. Alarmujúcou je tiež skutočnosť, že zamestnávateľom do dôchodku ročne odíde viac ako 33.000 kvalifikovaných pracovníkov, zo SŠ však vyjde iba 5000 pracovníkov s potrebnou kvalifikáciou.