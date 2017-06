Ilustračné foto. Foto: Kia Motors Slovakia s.r.o. Foto: Kia Motors Slovakia s.r.o.

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava/Praha 22. júna (TASR) - Automobilky ťahajú zvyšovanie platov v strednej Európe. Konkurencia lacnou pracovnou silou sa pomaly končí.Mzdy v českej Škoda Auto sú dvaapolkrát nižšie ako v sesterskej automobilke Audi, ktorá má podobnú ziskovosť na jedného zamestnanca, uviedol internetový portál českého denníka Hospodárske noviny. Maďarsko a Poľsko sa snažia na rast miezd cielene tlačiť. Česko by sa pred prijatím eura malo priblížiť mzdám v západnej Európe, myslí si guvernér ČNB Jiří Rusnok.Štrajk v slovenskom Volkswagene sa môže stať míľnikom na ceste k vyšším príjmom v celej strednej Európe. V najväčšom slovenskom súkromnom podniku, ktorý má tiež jedny z najvyšších miezd v krajine, sa od utorka (20.6.) štrajkuje. Zamestnanci chcú dostať pridané 16 percent. Požiadavky a odhodlanie odborárov v slovenskom Volkswagene presahujú čokoľvek podobného v posledných rokoch a naznačujú nový trend: stredoeurópske štáty už nebudú môcť v budúcnosti toľko konkurovať lacnou pracovnou silou ako doteraz.reagoval šéf Volkswagenu Slovakia Ralf Sacht.V Česku už odborári uvažujú o nasledovaní Slovákov.uviedol šéf odborárov v nošovickom Hyundai Patrik Fupšo. Vo firme nedávno uzavreli dvojročnú kolektívnu zmluvu.uviedol hovorca závodu Petr Vaněk.O štrajku sa takmer každý rok hovorí aj v Škode Auto. Vedenie podniku sa ale nakoniec vždy dohodlo so zamestnancami na raste miezd.tvrdí Libor Dvořák, podpredseda odborového zväzu Kovo, ktorý sa kolektívneho vyjednávania v Škodovke v minulosti zúčastnil.Štrajková vlna inšpirovaná Volkswagenom je zatiaľ málo pravdepodobná - väčšina automobiliek v Česku, na Slovensku, v Poľsku a v Maďarsku sa v posledných mesiacoch na raste miezd s odbormi už dohodla. Tému vyšších miezd však chcú riešiť čoraz častejšie politici. Predovšetkým tlačia na zahraničných investorov, ako je Volkswagen, aby viac peňazí, ktoré v regióne vzniknú, tu tiež zostalo - napríklad vo forme miezd.V roku 2014 z Česka odtieklo 334,2 miliardy Kč (12,72 miliardy eur) a Česko je spoločne s Poľskom a Maďarskom medzi krajinami EÚ, odkiaľ v podobe dividend a ďalších platieb odchádza v pomere k HDP najviac peňazí.Automobilky sú v strednej Európe najviditeľnejšou súčasťou modelu ekonomického rozvoja postaveného na lacnej a kvalifikovanej pracovnej sile. Aj preto štrajk Volkswagenu priťahuje pozornosť, hoci slovenský závod firmy rozhodne nie je najziskovejším v regióne. Obľúbeným argumentom pri zvyšovaní miezd - a to aj pri štrajku slovenského Volkswagenu - je. Priepasť medzi úrovňou cien a príjmov je podľa guvernéra ČNB Jiřího Rusnoka dôvodom pre odloženie prijatia eura. Teraz je podľa neho ideálne obdobie priblížiť sa mzdovej úrovni eurozóny.povedal Rusnok.Podľa ekonómov je model ekonomiky založený na nízkej cene za kvalifikovanú prácu neudržateľný.hovorí ekonóm Petr Teplý z Vysokej školy ekonomickej.