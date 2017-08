Automobilky Toyota a Mazda postavia v USA spoločný montážny závod

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Tokio 4. augusta (TASR) - Japonské automobilky Toyota Motor a Mazda Motor plánujú v USA postaviť montážny závod. Celková výška investície predstavuje 1,6 miliardy USD (1,35 miliardy eur). Spoločný závod je súčasťou aliancie, v rámci ktorej chcú automobilky tiež vyvíjať technológie pre elektromobily.Obe firmy v rámci kooperácie prevezmú jedna v druhej malý podiel. Toyota, ktorá je druhým najväčším výrobcom áut na svete, získa 5-% podiel v Mazde a Mazda bude mať v Toyote 0,25-% podiel.Spoločný závod by mal dokázať vyrobiť 300.000 vozidiel ročne, pričom produkcia sa bude deliť medzi obe automobilky. Zamestná 4000 ľudí a do prevádzky by sa mal dostať v roku 2021.Spolupráca v oblasti elektromobilov prichádza na pozadí sprísňovania emisných noriem po celom svete, čo núti automobilky vyvíjať elektrické autá. Súčasťou dohody je tiež plán kooperácie v oblasti automobilových informačných systémov a autonómneho riadenia.