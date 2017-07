Automobilovému priemyslu sa darí, problémom môže byť rast miezd

Ján Pribula Foto: FOTO TASR - Martin Baumann Foto: FOTO TASR - Martin Baumann

Bratislava 28. júla (TASR) – Automobilovému priemyslu na Slovensku sa v súčasnosti darí. Potvrdzuje to Zväz automobilového priemyslu (ZAP) SR. Varuje však, že neprimeraný nárast miezd môže v budúcnosti sektoru spôsobiť problémy.V minulom roku sa na Slovensku vyrobilo 1.043.237 automobilov, čo je o necelých 5000 kusov viac ako v roku 2015. V apríli tohto roka zase vyšlo z výrobnej linky už desaťmiliónte slovenské auto. Na budúci rok by mala spustiť výrobu štvrtá automobilka v Nitre s ročnou výrobnou kapacitou 150.000 vozidiel.zhodnotil pre TASR generálny sekretár ZAP Ján Pribula.Možno práve to podľa neho vyvoláva u politikov a odborárov nálady, že treba využiť aktuálnu priaznivú situáciu a nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily na zvyšovanie platov bez ohľadu na budúcnosť. Má na mysli aj nedávny šesťdňový ostrý štrajk v automobilke Volkswagen Slovakia, v ktorom odborári pre zamestnancov dohodli zvýšenie tarifných tried o 14,12 % postupne do novembra 2018.Pribula poukázal na to, že automobilový priemysel a jeho ďalší rozvoj je závislý od rozhodnutí, ktoré sa nerobia na Slovensku, ale v zahraničných centrálach automobiliek. Na rozhodovanie napríklad o nových modeloch vplývajú rôzne faktory a vždy ide o súťaž medzi závodmi v rámci koncernov o tom, ktorý dokáže dať najlepšie podmienky pre výrobu s najväčšími efektmi. Podobne je to s novými investíciami v rámci siete dodávateľov.upozornil.Tri automobilky podľa zväzu zamestnávajú spolu okolo 17.000 ľudí a ich dodávatelia dávajú prácu viac ako 100.000 ďalším. Automobilový priemysel priamo či nepriamo vytvára asi 250.000 pracovných miest.zdôraznil Pribula.