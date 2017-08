Automobilový subdodávateľ začal v Prievidzi s realizáciou druhej fázy

S vytvorením približne 600 pracovných miest v prvej fáze počíta nemecká spoločnosť Brose, ktorej príchod do priemyselného parku v Prievidzi oficiálne ohlásili predstavitelia samotného investora, samosprávy Prievidze i predseda vlády SR Robert Fico. Nemecký výrobca komponentov pre automobilový priemysel začne s výstavbou haly v metropole hornej Nitry už v októbri a jeho investícia tu predstavuje 50 miliónov eur. Na archívnej snímke pohľad na letisko v Prievidzi a Bojnický zámok z priemyselného areálu v Prievidzi. Foto: TASR/Alexandra Moštková S vytvorením približne 600 pracovných miest v prvej fáze počíta nemecká spoločnosť Brose, ktorej príchod do priemyselného parku v Prievidzi oficiálne ohlásili predstavitelia samotného investora, samosprávy Prievidze i predseda vlády SR Robert Fico. Nemecký výrobca komponentov pre automobilový priemysel začne s výstavbou haly v metropole hornej Nitry už v októbri a jeho investícia tu predstavuje 50 miliónov eur. Na archívnej snímke pohľad na letisko v Prievidzi a Bojnický zámok z priemyselného areálu v Prievidzi. Foto: TASR/Alexandra Moštková

Prievidza 7. augusta - Asi 50 miliónov eur investuje prievidzský subdodávateľ pre automobilový priemysel, spoločnosť Brose, do ďalšej fázy svojho strategického závodu v Prievidzi. Prácu by si tam malo nájsť 500 ľudí. Realizáciu investície odštartovali dnes slávnostným výkopom v prievidzskom priemyselnom parku.V rámci druhej fázy firma postaví rovnako ako pri tej prvej výrobnú halu s administratívnou časťou, vzniknú tam i priestory pre duálne vzdelávanie a pre vývoj, a to o celkovej ploche približne 24.000 štvorcových metrov. "Tiež budeme vyrábať prototypy, tiež už teraz plánujeme predvýrobu, to znamená lisy, ktoré budú vyrábať plastikové diely pre motory a rôzne iné," informoval generálny riaditeľ Brose Prievidza Axel Mallener.Spoločnosť podľa neho aktuálne zamestnáva 400 ľudí, 380 je fyzicky v Prievidzi, pričom v rámci prvej fázy Brose plánuje zamestnať 500 ľudí a rovnako ich má byť aj v druhej fáze.Dodávateľom stavby je firma Strabag, s.r.o., od ktorej podľa slov Mallenera závisí i dokončenie druhej fázy závodu. "Chceme, aby bola dokončená v júli, auguste budúceho roka, to znamená, že v auguste 2018 chceme oficiálne otvárať prvú a druhú fázu," avizoval.Prvú fázu investície podporil štát investičnou pomocou vo výške 12,5 milióna eur, tú teraz firma, ako ozrejmil jej riaditeľ, zatiaľ nežiadala, dohodla sa na daňových prázdninách."Príchod nového investora pri výstavbe prvej haly bol veľkou nádejou pre tento región, ktorý ukázal jeho potenciál. To znamená, že Prievidza, okres Prievidza a horná Nitra je schopná ísť ďalej, je schopná sa transformovať, je schopná ponúknuť príležitosti pre prácu mladých ľudí, preto, aby ľudia nemuseli odchádzať z mesta," zhodnotila primátorka mesta Katarína Macháčková (nezávislá). Tá podľa svojich slov vidí veľký problém v dopravnej infraštruktúre, ktorý je veľkou prekážkou, konkrétne ide o obchvat Prievidze a cestu R2. "Neustále riešime obchvat, ktorý by mal byť realizovaný zo štrukturálnych európskych prostriedkov. Lenže tam normy, ktoré určujú možnosti výstavby, hovoria, že musí byť vyhotovená štúdia realizovateľnosti. Sú tam zložité procesy obstarávania, ktoré neumožňujú, aby sa hneď začalo s výstavbou. Keby bola vôľa, obchvat je možné postaviť aj iným spôsobom, priamo zo štátneho rozpočtu. V tej situácii by sme nepotrebovali tieto procesy a výstavba by sa mohla realizovať," poznamenala.Na výstavbu rýchlostnej cesty z Trenčína a obchvatu mesta tlačí podľa Mallenera i Brose. "Ja dúfam, že cez obchvat budeme voziť v roku 2019," podotkol.Od položenia základného kameňa prvej časti svojho závodu v októbri 2015 investoval automobilový subdodávateľ v Prievidzi zatiaľ 50 miliónov eur. Výrobná hala s administratívnou časťou budovy majú celkovú plochu takmer 22.000 štvorcových metrov. So sériovou výrobou zdvíhačov okien pre Volkswagen začal špecialista v polovici apríla tohto roka.Spoločnosť Brose Prievidza, spol. s r. o., vznikla v marci 2015 a jej jediným spoločníkom je nemecká skupina Brose International GmbH Coburg. Skupina Brose má zastúpenie v Európe, Ázii, Amerike a Afrike. Jej produkcia sa zameriava na výrobu mechatronických komponentov a systémov pre automobilový priemysel. Svoju produkciu dodáva približne 80 značkám automobilov, viac než 40 dodávateľom elektrických motorov a mechatronických systémov pre dvere automobilov, zadné výklopné dvere a sedadlá. Zamestnáva takmer 25.000 pracovníkov.Priemerná evidovaná miera nezamestnanosti v okrese Prievidza dosiahla podľa posledných dostupných údajov z júna 5,63 %. Je dlhodobo najvyššou spomedzi všetkých okresov v Trenčianskom kraji.