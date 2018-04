Autor príbehov z Plochozeme Terry Pratchett by mal 70 rokov

Spisovateľ Sir Terry Pratchett drží medailu po pasovaní do rytierskeho stavu britskou kráľovnou Alžbetou II. v Buckinghamskom paláci. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Beaconsfield/Bratislava 28. apríla (TASR) - Asi neexistuje na svete taký fanúšik fantasy literatúry, ktorý by nepoznal a s veľkou pravdepodobnosťou aj nemiloval príbehy z fantastického sveta zvaného Plochozem. Autor týchto príbehov, britský spisovateľ Terry Pratchett, by mal v sobotu 28. apríla 70 rokov.Príbehy z viac ako 40 kníh Terryho Pratchetta sa odohrávajú práve vo fiktívnom svete Plochozem. Na celom svete sa predalo takmer 70 miliónov výtlačkov týchto kníh, ktoré sú preložené do 37 svetových jazykov, vrátane slovenčiny a češtiny.Terry Pratchett sa narodil 28. apríla 1948 v Spojenom kráľovstve v meste Beaconsfield. Prvé literárne pokusy uverejňoval v školskom časopise. Ako 14-ročnému mu časopis Science Fantasy uverejnil poviedku The Hades Business (Hádova práca), za ktorú dostal svoj prvý honorár 14 libier. Ten využil na kúpu písacieho stroja a písať neprestal až do konca svojho života.Po skončení strednej školy začal pracovať ako novinár v rôznych periodikách ako napríklad Bucks Free Press, Western Daily Press či Bath Chronicle. Popri novinárskej práci sa stihol v roku 1969 oženiť s Lyn Purvesovou a napísať svoj prvý fantasy román The Carpet People (Koberčania), ktorý mu vyšiel v roku 1971. Nasledovali ďalšie prózy, v roku 1976 román The Dark Side of the Sun (Temná strana slnka) a v roku 1981 román Strata.Prvý diel z názvom The Colour of Magic (Farba mágie) svetoznámej série z Plochozeme vyšiel v roku 1983. Každou pribúdajúcou knihou zo série sa príbehy z Plochozeme (ide o svet ležiaci na chrbtoch štyroch slonov, ktorí stoja na pancieri obrovskej korytnačky) stávali slávnejšími, ale zároveň sa aj fantastický svet menil na komplexnejší a detailnejší. Väčšinou humorné príbehy z Plochozeme, sú fantasy literatúrou, ale zároveň aj akousi paródiou na tento žáner. Svet Plochozeme je zaplnený prapodivnými postavami s ešte čudnejšími menami, ale aj mnohými odkazmi na popkultúru.V roku 2007 svet obletela správa, že Terry Pratchett trpí Alzheimerovou chorobou. O dva roky neskôr sa majster fantasy literatúry začal výrazne angažovať za eutanáziu, ktorú chcel aj sám podstúpiť ešte skôr ako sa choroba vyvinie do najkritickejšieho štádia. Ani po diagnostikovaní choroby neprestal písať. Keď už nedokázal písať sám, začal používať systém na diktovanie, ktorý mu umožnil dokončiť posledné knihy z Plochozeme.Britská kráľovná Alžbeta II. mu v roku 2009 udelila rytiersky titul za jeho služby literatúre.Sir Terry Pratchatt zomrel 12. marca 2015 vo veku 66 rokov. Vydavateľstvo Transworld Publishers, ktoré vydávalo jeho knihy vo vyhlásení uviedlo, že Terry Pratchatt zomrel vo svojom dome a v kruhu svojej rodiny a v blízkosti mačky, ktorá spala na posteli. Riaditeľ vydavateľstva Larry Finlay ešte uviedol, že svet prišiel o jednu zo svojich najjasnejších, najbystrejších myslí.