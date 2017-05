Autor slávneho Chlapca v pásikavom pyžame bude dnes v Bratislave

John Boyne Foto: Teraz.sk/Wikipedia Foto: Teraz.sk/Wikipedia

Bratislava 13. mája (TASR) - Írsky spisovateľ John Boyne, autor románu Chlapec v pásikavom pyžame, poctí svojou návštevou Slovensko. Príbeh dvoch kamarátovkoncentračného tábora počas druhej svetovej vojny sa v roku 2008 dostal aj na plátna kín. S autorom sa čitatelia môžu stretnúť dnes o 18.00 h v bratislavskom kníhkupectve Martinus na Obchodnej ulici.Zobrazenie vojny očami dieťaťa je Boynovou častou témou. V románe Zostaň, kde si, a potom odíď sa venoval prvej svetovej vojne. Jeho posledná kniha venovaná detskému čitateľovi - Chlapec na vrchole hory - rozpráva príbeh chlapca Pierrota, ktorý sa narodil v Paríži, ale predčasná smrť oboch rodičov spôsobila, že sa po krátkej zastávke v sirotinci ocitol v horskom sídle Adolfa Hitlera, kde jeho teta Beatrix pracuje ako gazdiná. Hitler mu do istej miery nahrádza otca, Pierrot sa v ňom vidí, túži sa mu podobať. Otázne je, ako ho poznačí život v Berghofe pod krídlami Führera.Od vojny sa Boyne odklonil v románe Úžasná cesta Barnabyho Brocketta okolo sveta. Kniha rozpráva o chlapcovi, ktorý od narodenia popiera zákony gravitácie. Barnaby sa snaží udržať nohami na zemi najmä kvôli svojim konzervatívnym rodičom, ktorým jeho zvláštnosť nevyhovuje. Nepodarí sa mu to, ale zato zažije neuveriteľnú cestu, vlastne let, okolo sveta.John Boyne je autorom desiatich románov pre dospelých, ale slovenským čitateľom je známy najmä vďaka svojej tvorbe pre detských a mladých čitateľov. Vo vydavateľstve Slovart mu vyšli knihy Chlapec v pásikavom pyžame (2007), Noe na úteku (2011), Úžasná cesta Barnabyho Brocketta okolo sveta (2013), Zostaň, kde si, a potom odíď (2015) a Chlapec na vrchole hory (2016). Za svoje diela pre deti aj pre dospelých získal viaceré významné ocenenia.TASR informovala Alexandra Petrášová z vydavateľstva Slovart.