Autor Vatikánskej kuchárky: Pápež František má najradšej sladké

Na archívnej snímke pápež František.

Bratislava 12. júna (TASR) - David Geisser bol dva roky členom Švajčiarskej gardy, ktorá ochraňuje pápeža vyše päťsto rokov. Rodák z Zürichu pôsobil v službách Svätého Otca v rokoch 2013 až 2015. Talentovaný kuchár, ktorého švajčiarsky denník Tagesanzeiger prirovnáva k svetoznámemu Jamiemu Oliverovi, v utorok v Bratislave predstavil zástupcom médií seba i knižnú novinku Vatikánska kuchárka.priblížil svoj príbeh sympatický mladík, ktorého dávnym snom bolo členstvo vo Švajčiarskej garde. Geisserov otec bol tiež jej členom, dokonca bol jedným z dvoch gardistov, ktorí v roku 1981 premohli atentátnika Aliho Agcu strieľajúceho na Jána Pavla II.Aj David musel ako uchádzač splniť celý rad požiadaviek. Definitívne rozhodnutie o tom, koho prijmú do najmenšej armády na svete, robí v užšom výbere jej veliteľ raz za rok v Ríme.vysvetlil s tým, že od svojho budúceho veliteľa dostal aj otázku, či by bol ochotný v rámci pôsobenia v Švajčiarskej garde napísať o nej kuchársku knihu.prízvukuje Geisser, ktorý pracuje od roku 2015 opäť vo Švajčiarsku, kde má vlastné kuchárske štúdio, vystupuje ako hosť v televíznych programoch a cestuje po svete, aby predstavil svoje kuchárske umenie.Kniha okrem receptov obsahuje fotografie zo zákulisia Vatikánu a predstavuje legendy viažuce sa k Švajčiarskej garde od čias Michelangela až po súčasnosť. Recepty rôznej náročnosti zahŕňajú jednoduché jedlá, ale aj majstrovské kúsky. Na počesť posledných troch pápežov Jána Pavla II., Benedikta XVI. a Františka v nej nechýbajú ani ich obľúbené jedlá z Poľska, Bavorska či Argentíny.poznamenal autor publikácie, ktorá predstavuje významné osobnosti Vatikánu i obľúbené recepty jednotlivých dôstojníkov Švajčiarskej gardy:Vatikánska kuchárka ponúka i pomerne jednoduché recepty, ktoré si nevyžadujú príliš veľa surovín a času na prípravu.dodal s úsmevom Geisser. Ako člen Švajčiarskej gardy mal možnosť dostať sa do blízkosti viacerých osobností politického či spoločenského života.hovorí mladý muž, ktorý po boku pápeža videl celý svet. Absolvoval návštevu u Obamu, Putina, dvakrát u A. Merkelovej, navštívil britskú kráľovnú či bývalého generálneho tajomníka OSN Pan Ki-muna.Na otázku TASR, aké jedlá preferuje pápež František, David Geisser reagoval:Knihu Vatikánska kuchárka, ktorá doteraz vyšla v nemčine, taliančine, francúzštine, angličtine, vydalo v slovenskom jazyku vydavateľstvo Don Bosco.