Autori dramatických textov sa môžu prihlásiť do súťaže

Bratislava 2. januára (TASR) – Literáti a tvorcovia pôvodných divadelných hier v slovenskom a českom jazyku sa do 31. januára môžu zapojiť do 17. ročníka súťaže Dráma 2017.Vyhlásil ju Divadelný ústav a Činohra Slovenského národného divadla (SND) s partnerom súťaže Rozhlas a televízia Slovenska – Rádio Devín.Súťaž je anonymná a jej vyhodnotenie sa tradične uskutoční na festivale Nová dráma / New drama 2017 v Bratislave. Opäť tam bude aj verejná prezentácia finálových textov prostredníctvom inscenovaného čítania v programe Trojboj.Autor víťazného textu získa odmenu v hodnote 1000 eur. Činohra SND udelí špeciálnu cenu, ktorou je naštudovanie vybranej hry vo forme scénického čítania v Modrom salóne SND v jednej z nasledujúcich divadelných sezón. Partner súťaže udelí svoju cenu – naštudovanie textu v podobe rozhlasovej hry alebo inscenovaného čítania v Rádiu Devín. Texty finalistov súťaže budú publikované v elektronickej publikácii Dráma 2016 - 2017.Štatút súťaže s prihláškou a podmienkami sú na internetových stránkach Divadelného ústavu.