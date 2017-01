Autorom správy, ktorá má kompromitovať Trumpa, je bývalý agent MI6

Donald Trump Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Moskva/Washington/Londýn 12. januára (TASR) - Správu o údajne kompromitujúcich materiáloch na novozvoleného prezidenta USA Donalda Trumpa a jeho vzťahoch s Ruskom vypracoval bývalý agent britskej tajnej služby MI6 Christopher David Steele, ktorý bol v 90. rokoch vyslaný v Moskve, píše na svojej webovej stránke televízna stanica NBC.Steele momentálne pracuje v Londýne pre súkromnú spoločnosť Orbis Business Intelligence, ktorá pôsobí vo sfére bezpečnostných a špionážnych služieb.Jej riaditeľ Christopher Burrows pre denník Wall Street Journal nepotvrdil ani nepoprel, že Orbis pripravil háklivú správu o Trumpovi.Samotný Steele pred médiá zatiaľ nepredstúpil a k autorstvu správy sa neprihlásil. NBC s odvolaním sa na jedného z jeho susedov uviedla, že Steele má byť niekoľko dní "mimo".Únik informácie o údajnom zbieraní kompromitujúcich materiálov nie je produktom americkej rozviedky, uviedol dnes odstupujúci riaditeľ amerických tajných služieb (DNI) James R. Clapper. Spresnil, že ide dokument vypracovaný súkromnou spoločnosťou pôsobiacou v oblasti bezpečnosti.V dnešnom - pre DNI ojedinelom - vyhlásení pre médiá sa uvádza, že Clapper v stredu s Trumpom hovoril o nedávnych správach médií o minulopiatkovom brífingu týkajúcom sa ruských počítačových útokov na USA. Clapper na schôdzke s Trumpom vysvetlil, že informácia o kompromitujúcich materiáloch, ktoré sa ho týkajú, nepochádza od rozviedky. Dodal tiež, že neexistujú fakty, ktoré by kompromitujúce materiály potvrdzovali.Správa, ktorá má 35 strán, bola vypracovaná na základe objednávky Trumpových oponentov v Republikánskej strane, ale médiám tieto informácie poskytli demokrati, vysvetľuje NBC.Zverejnenie dvoch strán výňatkov zo správy i jej úplnej verzie na stránke BuzzFeed vyvolalo ostrú reakciu zo strany Trumpa i jeho tímu, ktorí všetky tvrdenia označili za vymyslené. Trump v stredu na svojej prvej "prezidentskej" tlačovej konferencii v New Yorku kritizoval tajné služby USA za zverejnenie "vymyslených a lživých informácií".vyhlásil.Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov v stredu rozhodne poprel, že by Rusko bolo zbieralo kompromitujúce materiály na Donalda Trumpa či jeho protikandidátku vo voľbách Hillary Clintonovú. Správy o tom Peskov označil za "úplný výmysel".Stručný dokument - tzv. memo, v ktorom sa písalo, že Trumpove maily sledovala ruská tajná služba - koloval v lete medzi Trumpovými oponentmi a ich prostredníctvom so zrejme dostal k Federálnemu úradu pre vyšetrovanie (FBI). Republikánsky senátor John McCain v noci nadnes priznal, že bol jedným z tých, ktorí "memo" poskytli FBI.Viaceré americké média v utorok večer informovali, že dosluhujúci prezident Barack Obama i Trump dostali minulý týždeň spolu so správou o počítačových útokoch na USA aj zatiaľ nepotvrdené dokumenty o tom, že "ruskí agenti" údajne majú informácie osobného i finančného charakteru, ktoré kompromitujú nového prezidenta USA.Spravodajský portál BuzzFeed následne zverejnil 35-stranový dokument, ktorý údajne poslúžil ako podklad pre správu tajných služieb. Dôveryhodnosť dokumentu však spochybnila aj platforma WikiLeaks, podľa ktorej tento materiál nie je správou rozviedky.