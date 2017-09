Avery vydal knihu. Popisuje v nej aj zlý vzťah Gáboríka s Tortorellom

Olympijské hokejové leto 2013 vo Vysokých Tatrách sa začalo príchodom reprezentantov na zraz do hotela Grand Bellevue v Hornom Smokovci. Na snímke Marián Gáborík. Foto: TASR/Milan Kapusta Foto: TASR/Milan Kapusta

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

New York 23. septembra (TASR) – Bývalý hokejista NHL Sean Avery vydal v USA knihu so svojimi spomienkami pod názvom Ľadová revue – spomienky na rýchly život a náročný hokej. Mnohými nenávidený a zároveň milovaný Avery v ňom v súvislosti s trénerom Johnom Tortorellom spomína aj na slovenského spoluhráča Mariána Gáboríka.Avery vo svojej knihe opisuje svoju hokejovú cestu v NHL cez Detroit Red Wings, Los Angeles Kings, Dallas Stars a New York Rangers. Okrem toho spomína aj na vzťahy s Rachel Hunterovou, Elishou Cuthbertovou a súčasnou manželkou Hilary Rhodovou. Práve v súvislosti s bývalými priateľkami sa k Averymu viaže jeden kuriózny trest, keď sa na ich adresu vulgárne vyjadril pred zápasom svojho Dallasu v Calgary. Klub ho okamžite vyhodil a NHL mu naparila šesťzápasový dištanc.Kontroverzný kanadský hokejista sa v profilige preslávil aj svojou tvrdosťou. Dlhé roky robil "ochrankára" Jaromírovi Jágrovi a bol vyhlásený provokatér súperových hviezd. Postaral sa aj o zmenu pravidiel. Počas zápasu New York Rangers – New Jersey Devils v prvom kole play off v sezóne 2008/2009 sa postavil pred brankáraMartina Brodeura a šermoval hokejkou pred jeho tvárou. Rozhodca ho však nemohol vylúčiť, pretože neporušil žiadne pravidlo. Po tomto incidente však NHL prijala zmenu a uznala podobný prehrešok ako nešportové správanie.Avery sa vo svojich spomienkach venuje v jednej kapitole aj koučovi Johnovi Tortorellovi, ktorý ho viedol v New Yorku Rangers. Súčasný tréner Columbusu Blue Jackets zrejme nebude pri jeho slovách nadšený.píše Avery.Konflikt Lundqvista s Tortorellom vznikol po tom, čo švédsky brankár investoval peniaze do jednej z reštaurácií v New Yorku. Podľa tréneraLundqvistovi v tom čase kvôli tomu poklesla forma.spomína ďalej Avery.Okrem Tortorellu si kanadský búrlivák podal aj Mikea Sullivana, súčasného trénera Pittsburghu Penguins, ktorý bol štyri roky Tortorellovým asistentom na lavičke Rangers.dodal Avery vo svojej knihe spomienok.