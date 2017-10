Avramopulos: Ak necháme umrieť Schengen, necháme umrieť Európu

Dimitris Avramopulos Foto: TASR/AP/Thierry Monasse Foto: TASR/AP/Thierry Monasse

Brusel/Luxemburg 13. októbra (TASR) - Koniec voľného pohybu v rámci schengenského priestoru by bol osudový pre Európsku úniu. Vyhlásil eurokomisár pre migráciu, vnútorné záležitosti a občianstvo Dimitris Avramopulos na dnešnom zasadnutí európskych ministrov vnútra a spravodlivosti v Luxemburgu.Komisár na zasadnutí Rady ministrov upozornil, že Európska komisia zdieľa bezpečnostné obavy niektorých členských štátov, zároveň sa však vyslovil na obranu schengenského priestoru.skonštatoval Avramopulos.Jeho slová prichádzajú deň potom, ako Dánsko, Francúzsko a Nemecko oznámili ďalšie niekoľkomesačné predĺženie kontrol na svojich hraniciach z dôvodu, že ochrana vonkajších hraníc Únie je ešte stále nedostatočná.Okrem toho viacero členských krajín na čele s Francúzskom a Nemeckom požaduje zmenu súčasných pravidiel schengenského priestoru argumentujúc, že tie dostatočne nečelia neustálym teroristickým hrozbám. Paríž a Berlín tlačia na to, aby bolo možné zaviesť dočasné kontroly na svojich hraniciach ľahšie ako doteraz a aj na dlhšie obdobie ako šesť mesiacov, pričom je potrebný súhlas eurokomisie.Komisia súhlasí s reformou Schengenského kódexu, dnes to ministrom členských štátov predložila na rokovanie, ale nechce ísť až tak ďaleko, ako požadujú Francúzi a Nemci, ktorých podporuje Dánsko a Rakúsko.Kompromisný návrh exekutívy EÚ spočíva v tom, že v prípade ohrozenia bezpečnosti krajiny maximálna doba opätovného zavedenia hraničných kontrol bude na dobu jedného roka namiesto doterajších šiestich mesiacov. Ak by hrozba pretrvávala, toto opatrenie sa môže predĺžiť o dva roky, avšak iba so súhlasom ostatných členských štátov, a práve tento bod naráža na nesúhlas Berlína a Paríža.