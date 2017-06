Avramopulos: Dublinský azylový systém právne žije,ale v praxi je mŕtvy

Komisár EÚ pre migráciu a občianstvo Dimitris Avramopulos, archívne foto. Foto: TASR/AP/Thierry Monasse Foto: TASR/AP/Thierry Monasse

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Brusel/Luxemburg 9. júna (TASR) – Súčasný azylový systém EÚ síce právne existuje, ale nefunguje a musí ho nahradiť nový model, vyhlásil dnes eurokomisár pre migráciu, vnútorné záležitosti a občianstvo Dimitris Avramopulos. Ministrov vnútra členských štátov EÚ dnes vyzve, aby prijímali viac migrantov na základe povinných kvót.vyhlásil eurokomisár. Európska komisia predstavila dva návrhy reformy azylového systému a ďalší návrh pripravila aj Malta, ktorá momentálne predseda Rade EÚ.Takzvaný dublinský systém upravuje azylovú politiku EÚ. Jeho pravidlom je, že migranti by mali požiadať o azyl v prvom členskom štáte EÚ, do ktorého vstúpia. To ale vytvára neprimeraný nápor na štáty na okraji Únie, najmä Grécko a Taliansko.Členské štáty doteraz nenašli zhodu na novom azylovom systéme pre rozdielny pohľad na povinné kvóty na prerozdeľovanie migrantov. Tie časť štátov obhajuje, ale štáty Vyšehradskej skupiny (V4) ich odmietajú. Budúci týždeň eurokomisia oznámi, aké sankcie čakajú štáty odmietajúce prijímať migrantov.avizoval Avramopulos. Česká republika minulý týždeň oznámila, že už na základe kvót neprijme ani jedného migranta. Väčšina členských štátov tiež nenaplnila svoje kvóty a 160.000 migrantov z Grécka a Talianska podľa plánu do septembra štáty prijať nestihnú.Ministri dnes prijmú závery ohľadom zlepšovania prepojenosti jednotlivých informačných systémov vrátane Schengenského informačného systému. Budú tiež diskutovať o systéme ETIAS, ktorý využívajú cestujúci do Európy bez vízovej povinnosti.V4 požiadala o zaradenie rozpravy o situácii na chorvátsko-slovinskej hranici do programu. V4 podľa slov slovenského ministra vnútra Roberta Kaliňáka navrhne, aby sa počas letnej sezóny na hraniciach Chorvátska s Maďarskom a Slovinskom neuplatňovali systematické hraničné kontroly, ktoré vytvárali na hraniciach dlhé rady. Slovenský minister považuje za zbytočné, aby platili systematické kontroly medzi uvedenými členskými štátmi EÚ.