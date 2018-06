Axwell & Ingrosso v Trenčíne: Slovensko zažilo tanečnú revolúciu!

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

TRENČÍN 26. júna 2018 (WBN/PR) - V Trenčíne sa počas uplynulého víkendu konal festival EDMANIA OPEN AIR 2018, ktorý prilákal tisícky fanúšikov tanečnej hudby.EDMANIA festival má za sebou už niekoľko edícií, ale práve táto bola prvá dvojdňová. Ako headlinerov priniesla do Trenčína dvojicu Axwell & Ingrosso a Timmyho Trumpeta. Vypredané ubytovacie kapacity v celom Trenčíne dávali tušiť, že to, čo sa odohrá počas víkendu 22.-23. júna, bude nezabudnuteľné.V piatok sa na Europa 2 main stage predstavili Axwell & Ingrosso so svojou veľkolepou audiovizuálnou show, ktorou vyburcovali nadšené publikum. Nechýbali ani najznámejšie hity ako More Than You Know, Dark River či Sun Is Shining. Sobotňajší headliner Timmy Trumpet si cez deň užil krásy Trenčína, navštívil aj Trenčiansky hrad a večer rozbíjal svojimi tanečnými bombami niekoľko tisícový oduševnený dav. Počas víkendu sa na 2 stagoch vystriedalo viac ako 40 DJov z domova i zo sveta, ktorí si z EDMANIE odnášajú krásne spomienky na skvelých fanúšikov.EDMANIA tak do bodky naplnila svoje heslo z kampane „staň sa súčasťou tanečnej revolúcie na Slovensku“ a priniesla revolučný zážitok. Svetové DJské hviezdy, kvalitná produkcia, impozantná svetelná a zvuková show, množstvo zaujímavých špeciálnych efektov vytvorili dokonalý zážitok, na ktorý sa bude ešte dlho spomínať.EDMANIA svoje brány zavrela len pred chvíľou a už teraz sú všetci plní očakávania, čo prinesie budúcnosť!