Až 42 % podnikateľov chce v tomto roku investovať viac ako vlani

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 24. apríla (TASR) - Podnikatelia na Slovensku sú optimisticky naladení, očakávajú rast záujmu o ich produkty a služby, taktiež plánujú viac investovať ako v minulom roku. Vyplýva to z Indexu očakávaní firiem, ktorý pre ČSOB zrealizovala spoločnosť Datank. Zúčastnilo sa ho 314 respondentov.uviedol na utorkovej tlačovej konferencii analytik ČSOB Marek Gábriš.Až 47 % podnikateľov očakáva v tomto štvrťroku medziročné zvýšenie záujmu o ich produkty alebo služby. Naopak, pokles predpokladá 13 % z nich. Najviac sú pritom optimisticky naladené firmy v Banskobystrickom a Bratislavskom kraji.Z hľadiska plánovaných investícií 42 % podnikateľov očakáva, že budú v tomto roku vyššie ako vlani. Naopak, menší objem investícií ako v minulom roku hlási na konci tohto roka 27 % z nich.Prieskum bol zameraný aj na plánované zmeny v podnikaní. Aj v tomto smere sú očakávania firiem pozitívne. Rozšíriť podnikanie v horizonte jedného roka plánuje 18 % oslovených, zachovať svoje podnikanie v súčasnom rozsahu plánuje 77 % firiem a len 3 % uvažujú o obmedzení, prerušení alebo ukončení podnikania. Rozšíriť svoje aktivity pritom plánujú najmä stredné a veľké podniky.Horšie však slovenskí podnikatelia vnímajú ekonomickú situáciu, a to aj napriek tomu, že Slovensko zaznamenáva solídny hospodársky rast a dochádza k vytváraniu nových pracovných miest. Nespokojných s ekonomickou situáciou je takmer 67 % opýtaných. Vplyv na to mohla mať aj politická kríza na Slovensku, ktorá bola v čase zberu dát.Za najväčšie riziká, ktoré by mohli ovplyvniť podnikanie v najbližších 12 mesiacoch, firmy na Slovensku označili legislatívny vývoj, nedostatok kvalitnej pracovnej sily a vývoj ekonomického prostredia.myslí si Gábriš. V porovnaní s Českou republikou je nedostatok kvalitnej pracovnej sily pre firmy novým fenoménom.skonštatoval Gábriš. Najviac sa pritom nedostatku pracovnej sily obávajú stredné a väčšie firmy, a to najmä v Žilinskom, Prešovskom a Košickom kraji.priblížil Gábriš.Prieskum sa pravidelne uskutočňuje aj v Českej republike. Ukázalo sa tak, že hoci sú slovenská a česká ekonomiky rozdielne, problémy majú tie isté. Obe krajiny sa musia popasovať s napätým trhom práce, kde chýba dostatok ľudí, obe sú silne závislé na automobilovom priemysle a tiež ich trápia vysoké ceny nehnuteľností.dodal Gábriš.