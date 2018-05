Až 53 % študentov by sa chcelo stať expertom vo svojom odbore

Ilustračná snímka. Foto: TASR Milan Kapusta Foto: TASR Milan Kapusta

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 2. mája (TASR) - Viac než polovica (53 %) oslovených študentov a čerstvých absolventov zo Slovenska by sa chcela stať najmä expertom vo svojom odbore, a nie nevyhnutne manažérom. Je to jedno z kľúčových zistení štúdie spoločnosti Deloitte(Prvé kroky na trhu práce) pre rok 2018, ktorá zahŕňa názory na prácu, život a vzdelanie viac než 5700 študentov a čerstvých absolventov popredných univerzít zo 14 krajín v strednej Európe vrátane Slovenska.Zároveň viac než štvrtina (28,5 %) má jasné manažérske ambície a zvyšok zaujíma horizontálny rozvoj a získavanie rôznorodých skúseností viac než kariéra. Ľudia s manažérskymi ambíciami sami seba vnímajú kompetentnejšie v porovnaní s ostatnými, ktorí nemajú rovnaké ambície, najmä v oblastiach ako je odolnosť voči stresu, kreativita, schopnosť viesť ostatných, a riešiť konflikty a problémy.Zo slovenskej časti prieskumu tiež vyplýva, že mladí absolventi sa spoliehajú na svoje schopnosti. Slovenskí účastníci prieskumu veria predovšetkým vo svoju schopnosť učiť sa nové veci, v komunikatívnosť, schopnosť pracovať v tíme a organizovať si vlastnú prácu.vysvetľuje Monika Kováčová, HR riaditeľka spoločnosti Deloitte pre región stredná Európa.Z pohľadu zamestnania je hlavným dôvodom obavy mladých ľudí v strednej Európe pretrvávajúca vnímaná nedostatočnosť prípravy na pracovný život a hľadanie zamestnania, ktorú poskytujú univerzity. Menej ako jeden z desiatich slovenských respondentov je presvedčený, že absolventi univerzít sú dobre pripravení na realitu pracovného života, pričom takmer polovica respondentov sa domnieva, že pripravenosť je priemerná.Podľa Mariána Hudáka, vedúceho partnera spoločnosti Deloitte na Slovensku, tieto zistenia ukazujú, že hoci sa v porovnaní s prieskumami v rokoch 2013 a 2015 vnímanie opýtaných slovenských študentov a absolventov v tejto otázke zlepšuje, pocit nedostatočnej pripravenosti absolventov u nich pretrváva. Nech už je realita za daným vnímaním akákoľvek, je škoda, že vysokoškoláci takto hodnotia pripravenosť na budúce povolanie, aj s ohľadom na to, že respondentmi boli najmä študenti a absolventi fakúlt ekonomického zamerania. Toto zistenie ukazuje, že je tu stále priestor na užšiu spoluprácu zástupcov akademickej a podnikateľskej sféry so študentmi, aby pochopili, v čom spočíva toto vnímanie, a zlepšovali prepojenie medzi týmito svetmi.TASR informoval Andrej Fekete z Deloitte na Slovensku.