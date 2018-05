Až 68 percent Slovákov tvrdí, že nemá záujem o eurovoľby 2019

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 24. mája (TASR) – Záujem Slovákov o voľby do Európskeho parlamentu (EP), ktoré sa uskutočnia v máji 2019, označilo za zaujímavé 30 percent opýtaných. Až 68 percent opýtaných vyslovilo, že nemá o tieto voľby záujem. Vyplýva to z výsledkov prieskumu Európskej únie (EÚ) Eurobarometer. Vo štvrtok počas tlačovej konferencie ich predstavil riaditeľ Kancelárie Európskeho parlamentu (EP) na Slovensku Robert Hajšel.Dôvodov, prečo sa ľudia na eurovoľbách nezúčastňujú, je podľa Slovákov viacero. Najviac respondentov (54 percent) je presvedčených, že ich hlas nič nezmení, 48 percent nezaujíma politika ani voľby vo všeobecnosti a takmer polovica opýtaných (47 percent) vyslovila názor, že nedôveruje politickému systému. Európania by privítali, keby sa pred eurovoľbami rozoberali najmä otázky boja proti terorizmu (49 percent), nezamestnanosti mladých (48 percent), migrácie (45 percent) a ekonomiky a rastu (42 percent). Slovákov najviac zaujíma boj proti nezamestnanosti mladých (40 percent) a migrácia (39 percent) či téma sociálnej ochrany občanov (37 percent).Jeden rok pred voľbami do Európskeho parlamentu sa ukazuje, že podpora občanov spoločnému európskemu projektu stále rastie.priblížil Hajšel. Za dobrú vec ju označilo 50 percent opýtaných Slovákov, za zlú deväť percent.povedal Hajšel. Podľa 31 percent opýtaných respondentov zo Slovenska idú veci v EÚ v súčasnej dobe dobrým smerom, naopak, 48 percent Slovákov tvrdí, že veci nejdú správnym smerom. Iba 22 percent Slovákov má pozitívny postoj k vývoju vo vlastnej krajine, menšiu spokojnosť už vyjadrili len Španieli, Gréci a Chorváti.Zhruba 45 percent ľudí je spokojných s tým, ako funguje demokracia v EÚ, nespokojných je 43 percent Slovákov. Až 63 percent Slovákov je nespokojných s demokraciou na Slovensku, spokojných v tomto smere je 35 percent.Štvrtina Slovákov v prieskume uviedla, že sa v posledných rokoch zúčastňuje pravidelne na voľbách na akejkoľvek úrovni, priemer v EÚ je 50 percent, v Holandsku a Dánsku sa na voľbách zúčastňuje pravidelne až 77 percent opýtaných respondentov. Ako dôvod, že sa Slováci nezúčastnili za ostatných päť rokov na žiadnych voľbách, 23 percent uviedlo, že nevolilo z ideologických alebo politických dôvodov a z technických alebo osobných dôvodov 43 percent.povedal europoslanec Pál Csáky. Europoslanec József Nagy vidí v porovnaní fungovania systému v EÚ a na Slovensku rozdiel.poznamenal. Europoslankyňa Monika Beňová si nemyslí, že by účasť na eurovoľbách zvýšila možnosť elektronickej možnosti hlasovania.Štandardný Eurobarometer, ktorý je zameraný hlavne na otázky európskej integrácie, domácej politiky, ale týka sa aj názorov Európanov na iné, nepolitické témy, sa realizuje dvakrát ročne. Najnovší prieskum sa uskutočnil od 11. apríla do 22. apríla prostredníctvom osobných rozhovorov na vzorke 1043 respondentov v 28 členských štátoch EÚ. Terénny zber na Slovensku sa realizoval na vzorke 1043 respondentov. Prieskum verejnej mienky sa v členských krajinách EÚ realizuje pravidelne už od roku 1973.