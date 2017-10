Až 70 percent mladých ľudí nevstúpilo do 2. dôchodkového piliera

Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 31. októbra (TASR) - Až 70 % mladých ľudí, ktorí vstúpili na pracovný trh od roku 2008, odkedy je vstup do 2. piliera dobrovoľný, doteraz neuzavrelo zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení so žiadnou dôchodkovou správcovskou spoločnosťou. Na druhej strane väčšina z tých, ktorí si už v 2. pilieri nejaký čas sporia, sú pasívni a sporia neefektívne. Tvrdí to predseda predstavenstva dôchodkovej správcovskej spoločnosti Allianz – Slovenskej d.s.s. (ASDSS) Marián Kopecký.Podľa neho je faktom, že súčasný spôsob dôchodkového zabezpečenia, výhradne prostredníctvom prvého piliera, je neudržateľný. Slovensko čelí najrýchlejšiemu starnutiu populácie spomedzi všetkých krajín EÚ. Podľa správy OSN o starnutí svetovej populácie žilo v roku 2015 na Slovensku 20,5 % osôb vo veku 60 a viac rokov. V roku 2030 ich už bude viac ako štvrtina (26,4 %) a v roku 2050 dokonca viac ako tretina (36,2 %). Slovensko sa tak stane krajinou starých ľudí, kde sa na dôchodky zo štátneho systému dôchodkového zabezpečenia bude skladať čoraz menej ľudí.Kým v roku 2015 pripadalo podľa tejto správy na jedného slovenského dôchodcu (65 a viac rokov) v priemere 4,8 osôb v produktívnom veku (20 – 64 rokov), v roku 2030 ich už bude len 2,9, čo je najrýchlejší pokles v rámci EÚ. Sporenie na dôchodok sa tak stáva pre mladých doslova nevyhnutnosťou.Prognózy dôchodkového zabezpečenia a demografický vývoj nasvedčujú, že rozhodnutie vstúpiť do 2. piliera netreba odkladať.zdôrazňuje Kopecký.odporúča Miroslav Kotov, vedúci oddelenia správy aktív ASDSS.Dobrou správou je, že za posledný rok si mnohí mladí ľudia začali uvedomovať potrebu sporenia si na dôchodok. Potvrdzuje to trend rastúceho počtu novovstupujúcich, keď podľa údajov Asociácie DSS vstúpilo za prvé tri štvrťroky roku 2017 do 2. piliera o takmer 60 % viac sporiteľov ako v rovnakom období roka 2016.