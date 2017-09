Až 72 % Maďarov by pokračovalo v boji proti migračným kvótam

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Ladislav Vallach Foto: TASR/Ladislav Vallach

Budapešť 6. septembra (TASR) - Až 72 percent obyvateľov Maďarska by pokračovalo v boji proti utečeneckým kvótam aj po dnešnom prehratom súdnom spore Maďarska a Slovenska na Súdnom dvore Európskej únie v Luxemburgu. Vyplýva to z výsledkov prieskumu inštitútu Századvég, ktoré dnes zverejnila agentúra MTI.Súd dnes zamietol žaloby Slovenska a Maďarska proti dočasnému mechanizmu EÚ na prerozdeľovanie utečencov na základe kvót.Podľa výsledkov prieskumu, ktorý na vzorke 1000 dospelých vykonali v období od 1. do 4. septembra, 88 percent Maďarov vedelo o tomto súdnom spore.Za to, aby sa Maďarsko nevzdávalo a pokračovalo v boji proti kvótam, sa vyjadrilo 72 percent opýtaných. Podiel tých, podľa ktorých Maďarsko bude musieť vykonať verdikt súdu, dosiahol iba 22 percent.Z dávnejšieho prieskumu vyplýva, že 77 percent Maďarov odmieta systém Únie na prerozdelenie utečencov.