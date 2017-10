Až 90 % realitných úverov na Slovensku je bezproblémových

Ilustračné foto Foto: TASR/Pavol Remiaš Foto: TASR/Pavol Remiaš

Bratislava 8. októbra (TASR) - Na Slovensku je deväť z desiatich realitných úverov bezproblémových. Krajina sa tak zaradila na siedmu priečku v Európe z hľadiska splácania týchto úverov. Priemerná výška poskytnutého úveru v oblasti projektového financovania realít sa vlani pohybovala na úrovni 13 až 16 miliónov eur. Vyplýva to z najnovšieho Barometra úverovania nehnuteľností 2017, ktorý zrealizovala spoločnosť KPMG.Investície do realitných projektov v 17 krajinách Európy dosiahli v 1. polroku tohto roka celkovo výšku 116,9 miliardy eur. Predstavuje to medziročný pokles o 10 %. Viac ako polovica investícií sa zrealizovala v Nemecku a vo Veľkej Británii.Na Slovensku dosiahol celkový objem takýchto investícií v prvej polovici tohto roka 154 miliónov eur. Z prieskumu spoločnosti vyplýva, že druhá polovica roka by mohla byť investične silnejšia a prinesie projekty vo výške približne 350 miliónov eur. Celkový objem pravdepodobne nedosiahne rekordné hodnoty z roku 2016. Všetci opýtaní zástupcovia slovenských bánk však očakávajú, že ich portfólio nehnuteľností bude v horizonte 12 až 18 mesiacov mierne rásť.Z výsledkov štúdie KPMG vyplynulo, že najvyššie percento bezproblémových úverov má zo skúmaných krajín Švédsko (99 %). Zo susedných krajín sú na tom výborne Česká republika (94 %) aj Poľsko (93 %).skonštatoval senior manažér pre sektor finančných služieb spoločnosti KPMG na Slovensku Michal Maxim.Banky na Slovensku podľa výsledkov barometra financovali v predchádzajúcich 12 až 18 mesiacoch približne rovnakým pomerom projekty, ktoré už generujú príjem, a nové projekty. Je to zmena oproti minulému roku, keď vo financovaní prevládali projekty generujúce príjem. Slovenské banky sa tak spolu s rakúskymi zaradili v Európe medzi tie najviac otvorené financovaniu nových projektov. Väčšina európskych respondentov totiž dáva prednosť projektom, ktoré už príjmy generujú.Priemerná výška poskytnutého úveru v oblasti projektového financovania nehnuteľností na Slovensku sa pohybovala v rozmedzí 13 až 16 miliónov eur.doplnil Maxim.Na Slovensku je najpreferovanejším segmentom na financovanie segment rezidenčných projektov, na ktorý sa však dotiahol segment logistiky a priemyselných projektov. Najmenej atraktívne je financovanie výstavby hotelov a rezortov. Slováci v tejto oblasti plne kopírujú európsky trend. Kým v roku 2016 dávali slovenské banky dôraz na projekty so silným biznis modelom a vysoko kvalitnými aktívami, tento rok sa sústredia najmä na finančné zázemie developerov, ktorí sa uchádzajú o bankové financovanie.