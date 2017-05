Až 97 percent Slovákov si myslí, že deň detí má svoje opodstatnenie

Ilustračná snímka Foto: TASR/Pavel Neubauer Foto: TASR/Pavel Neubauer

Bratislava 31. mája (TASR) - Až 97 percent Slovákov si myslí, že oslavovať s deťmi ich Medzinárodný deň detí má svoje opodstatnenie. Vyplýva to z prieskumu spoločnosti eCall Slovakia, ktorá ho zrealizovala na reprezentatívnej vzorke 1273 respondentov.uviedol pre TASR generálny manažér spoločnosti Ľuboš Pajerský. Ako ďalej priblížil potešujúce je, že iba jedno percento rodičov sa so svojimi deťmi vyberie do nákupných centier.Spoločnosť zaujímalo aj to, čo si rodičia myslia, že by naše ratolesti v tento deň najviac potešilo.dodal Pajerský.Z prieskumu ďalej vyplynulo, že až 76 percent Slovákov oslavuje tento deň dokonca až do 15. roku dieťaťa.