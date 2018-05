Až dieťa s učňovkou by malo podľa Matoviča znižovať ženám vek dôchodku

Na archívnej snímke Igor Matovič. Foto: TASR/Jakub Kotian Foto: TASR/Jakub Kotian

Bratislava 21. mája (TASR) - Zastropovanie veku odchodu do dôchodku považuje opozičné hnutie OľaNO podľa jeho lídra Igora Matoviča za správne rozhodnutie. Obyčajní sú podľa neho pripravení podporiť tento návrh z dielne vládneho Smeru-SD v prípade splnenia niekoľkých podmienok.V prvom rade by sa podľa Matoviča mal ženám znižovať strop odchodu do dôchodku zo 65 rokov o rok za každé dieťa, ktoré vychovala a ktoré dosiahlo aspoň učňovské vzdelanie.zdôraznil Matovič na pondelkovej tlačovej konferencii v Národnej rade (NR) SR.Vzťahovalo by sa to podľa lídra OĽaNO napríklad aj na rómsku matku, ktorá vychovala desať detí a ak všetky vyštudovali aspoň učňovku, tak by sa jej vek odchodu do dôchodku skrátil o desať rokov.Zároveň by sa podľa OĽaNO mali ženám tie roky, o ktoré išli skôr do dôchodku, počítať ako reálne odpracované. To znamená, že by sa v prípade skoršieho odchodu do dôchodku neznižovala výška ich dôchodku.Vzťahovalo by sa to podľa Matoviča aj na matky, ktoré si osvojili deti, či na otcov, ktorí sa o deti starali sami. Súčasne matky, ktoré vychovávajú ťažko zdravotne postihnuté deti, ktoré nemôžu dosiahnuť požadované vzdelanie, by si podľa Matoviča mohli za dané dieťa odpočítať rok v prípade, keď budú toto dieťa vychovávať do 18 rokov jeho veku.S takýmto návrhom chce ísť hnutie OľaNO na utorkové (22. 5.) rokovanie s ministrom práce Jánom Richterom (Smer-SD). Matovič zároveň pripomenul, že hnutie takýto návrh zákona už v minulosti predkladalo do parlamentu a na aktuálnej schôdzi ho predkladá opäť.S návrhom na zastropovanie veku odchodu do dôchodku prišla v súčasnosti vládna strana Smer-SD. Takúto úpravu chce zakotviť do Ústavy SR. Podľa návrhu by sa mal vek odchodu do dôchodku pre mužov zastropovať na úrovni 65 rokov, pre ženy, ktoré sa starali a vychovali jedno dieťa, by to bolo 64 rokov a pre ženy, ktoré sa starali a vychovali dve a viac detí, 63 rokov.Návrh ústavného zákona v takomto znení by chceli poslanci strany predložiť do parlamentu tak, aby sa o ňom v prvom čítaní mohlo diskutovať už na nadchádzajúcej júnovej schôdzi. Keďže ide o návrh ústavného zákona, poslanci budú potrebovať na jeho prijatie najmenej 90 hlasov, podporiť ho teda musia aj predstavitelia opozície.