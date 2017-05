Azbest z budovy na Znievskej odstráni Bratislavský kraj za vlastné

Na archívnej snímke predseda Bratislavského samosprávneho kraja Pavol Frešo. Foto: TASR - Pavol Zachar Foto: TASR - Pavol Zachar

Bratislava 12. mája (TASR) – Z dlhé roky chátrajúcej budovy bývalej škôlky na Znievskej ulici v bratislavskej Petržalke odstráni Bratislavský samosprávny kraj (BSK) nebezpečný azbest. Urobí tak na vlastné náklady z bežných investičných alebo prevádzkových nákladov, na ktoré má zazmluvnených dodávateľov. Rozhodli o tom dnes krajskí poslanci na zasadnutí zastupiteľstva BSK.uviedol pre TASR predseda BSK Pavol Frešo. Ten plánuje na júnové zasadnutie kraja prísť s návrhom na riešenie sporných pozemkov. Pozemok pod nefunkčnou budovou bývalej škôlky, ako aj pod susednou funkčnou budovou školy patrí mestu. Samotné budovy však patria kraju, ktorý v súčasnosti opravuje objekt školy. "doplnil Frešo s tým, že takýto krok by mal zabrániť v budúcnosti možnej výstavbe.Otvorená ostáva tiež otázka, čo by sa na mieste bývalej škôlky malo následne vybudovať, s návrhmi by sa mali krajskí poslanci ešte zaoberať. "Ak sa na niečom s mestskou častou dohodneme, budem presadzovať, aby sa im to len prenajalo, či už na škôlku alebo niečo s parkom. Ale žiadny predaj," zdôraznil Frešo, ktorý pri tejto príležitosti poukázal aj na nejednotnosť petržalskej samosprávy.Predmetnou budovou sa totiž na ostatnom rokovaní petržalského zastupiteľstva zaoberali aj miestni poslanci. Tí sa v niektorých názoroch ohľadom pozemku či budovy rozchádzali. Nakoniec síce schválili uznesenie, to ale nepodpísal starosta Vladimír Bajan, ktorý ho považuje za nezákonné. Poslanci v ňom okrem iného schválili, že mestská časť si chce prenajať alebo odkúpiť za jedno euro od BSK objekt bývalej škôlky. Podmienkou však je, že mestská časť by ju v budúcnosti využívala pre potreby materskej alebo základnej školy, komunitné centrum, denný stacionár alebo zariadenie pre seniorov, zariadenie opatrovateľskej služby, verejný park či inú verejnoprospešnú funkciu. Predkupné právo by mal kraj. Zároveň mal podľa neho začať starosta rokovania s vedením kraja o dotácii pre mestskú časť na riešenie jej havarijného stavu.Búrlivá diskusia neobišla ani rokovanie krajského zastupiteľstva. Niektorí z poslancov zdôrazňovali urýchlenie riešenia predovšetkým nebezpečného azbestu, iní poukazovali na to, že keby nebolo nadchádzajúcich krajských volieb, možno by sa táto téma neotvorila, ako tomu bolo za ostatných osem rokov. Z poslaneckého pléna odznel aj názor, aby sa súčasný stav na krátky čas "zakonzeroval" a kraj by počkal, ako by sa prípadne dohodla mestská časť s mestom. Kraj by nemal byť nárazníkom medzi nimi a budovu by nemal len tak odovzdať, ešte k tomu previazanú mašľou. Medzi poslancami sa objavil aj názor na zbúranie objektu za peniaze kraja, keď by sa náklady prerozdelili v rámci rozpočtových kapitol, návrh nakoniec stiahli.Krajskí poslanci zároveň jednohlasne odsúhlasili aj zrušenie verejnej obchodnej súťaže, ktorú kraj pred časom na budovu vyhlásil po tom, ako bola označená za prebytočný majetok.