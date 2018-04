Ázijská rozvojová banka zlepšila odhad rastu rozvíjajúcich sa ekonomík

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Hongkong 11. apríla (TASR) - Rozvíjajúce sa ázijské ekonomiky by mali tento rok rásť o niečo výraznejšie, než sa pôvodne očakávalo. Riziko však predstavuje napätie v obchodných vzťahoch, ktoré vyvolali aktivity USA. Uvádza to v najnovšom odhade Ázijská rozvojová banka (ADB).ADB v najnovšej prognóze uviedla, že ekonomika rozvíjajúcich sa ázijských krajín by tento rok mala vzrásť o 6 %. Zlepšila tak pôvodný odhad 5,8-% rastu z decembra minulého roka. Ako dôvod zlepšenia prognózy uviedla solídny rast exportu, varovala však, že vývoj v obchode môžu ohroziť ochranárske opatrenia USA a prípadné odvetné kroky dotknutých krajín.V budúcom roku by sa tempo rastu malo zmierniť, ale len minimálne, na 5,9 %. V roku 2017 dosiahol rast rozvíjajúcich sa ázijských ekonomík 6,1 %, k čomu prispel výrazný domáci aj zahraničný dopyt.Ďalším rizikom pre budúci rast ázijských ekonomík je prípadné rýchlejšie zvyšovanie úrokových sadzieb v USA, než sa predpokladá. Federálny rezervný systém zvýšil naposledy úrokové sadzby v marci a očakáva sa, že do konca roka dôjde ešte k dvom, prípadne trom zvýšeniam.Región juhovýchodnej Ázie by mal pokračovať v stabilnom raste na úrovni 5,2 %. Toto tempo rastu zaznamenal v minulom roku a mal by v ňom pokračovať tento aj budúci rok. Rast v strednej Ázii by sa mal spomaliť na 4 %, v roku 2019 očakáva ADB zrýchlenie rastu na 4,2 %. Najrýchlejšie bude naďalej rásť región južnej Ázie. ADB očakáva, že rast tento rok dosiahne 7 %. Na budúci rok by sa jeho tempo malo ešte zrýchliť na 7,2 %.Čo sa týka jednotlivých krajín, ADB zlepšila odhad rastu Číny, najväčšej ekonomiky v Ázii. Predpokladá, že tento rok vzrastie čínska ekonomika o 6,6 %, zatiaľ čo v decembrovej prognóze uvádzala rast o 6,4 %. Na túto úroveň by sa jeho tempo malo spomaliť na budúci rok.