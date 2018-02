Ázijské akciové trhy prudko klesli po najväčšom poklese Dow Jones

Kľúčový americký index Dow Jones Foto: TASR/AP Kľúčový americký index Dow Jones Foto: TASR/AP

Tokio/New York 6. februára (TASR) - Ázijské akciové trhy zaznamenali v utorok prudký pokles. Reagovali tak na najnovší vývoj na trhoch v USA, keď kľúčový index newyorskej burzy Dow Jones uzatvoril pondelkové obchodovanie najväčším poklesom za posledného 6,5 roka.Hlavný index tokijskej burzy Nikkei pre 225 akcií sa počas utorkového obchodovania prepadol až o 7,1 %. Neskôr sa čiastočne zotavil a obchodovanie uzatvoril na úrovni 21.610,24 bodu, čo predstavuje pokles o 4,73 %.Index hongkonskej burzy Hang Seng zaznamenal pokles o 4,1 % na 30.938,85 bodu a hlavný index juhokórejskej burzy Kospi uzatvoril obchodovanie poklesom o 1,4 % na úrovni 2458,06 bodu. Navyše, väčšina z ostatných kľúčových akciových indexov v regióne klesla na záver obchodovania o 2 až 4 %.Nasledoval pokles aj na indickom trhu. Kľúčový index indickej burzy Sensex klesol po otvorení trhov takmer o 3 %. Okolo poludnia miestneho času sa pohyboval okolo 33.725 bodov, čo znamená stále takmer o 3 % nižšiu hodnotu.Trhy tak reagovali na najnovší vývoj v USA, kde kľúčové indexy Dow Jones Industrial Average a S&P 500 zaznamenali na záver pondelkového obchodovania (5.2.) najvýraznejší pokles od augusta 2011. Hlavný index newyorskej burzy Dow Jones klesol na záver obchodovania o 1175,21 bodu (4,6 %) na 24.345,75 bodu. Po pripočítaní poklesu o 665 bodov v piatok tak Dow Jones vymazal všetky zisky od začiatku tohto roka. Navyše, v priebehu pondelkového obchodovania zaznamenal najväčší pokles z pohľadu bodov v histórii, keď klesol o 1597,08 bodu.Výrazný pokles evidovali aj ďalšie dva kľúčové indexy newyorskej burzy, S&P 500 a kompozitný index Nasdaq. S&P 500 klesol o 113,19 bodu (4,1 %) na 2648,94 bodu. To znamená najväčší pokles od augusta 2011, keď vtedy trhy reagovali na dlhovú krízu v Európe a zníženie ratingu USA. Kompozitný index Nasdaq klesol na záver pondelkového obchodovania o 273,42 bodu (3,8 %) na 6967,53 bodu.Vzhľadom na predchádzajúci prudký rast akciových trhov však viacerí analytici očakávali, že skôr či neskôr dôjde k výberu ziskov. Najnovšie k tomu prispeli informácie o vyššom než očakávanom raste miezd v USA za mesiac január. To signalizuje rast inflácie a tým aj vyššie šance, že americká centrálna banka skôr pristúpi k zvýšeniu úrokových sadzieb.K prepadu trhov dochádza zhodou okolností práve v období, keď do vedenia americkej centrálnej banky Fed nastupuje Jerome Powell. Ten na poste strieda Janet Yellenovú. Powell po zložení prísahy uviedol, že americký finančný systém "je silnejší a odolnejší než pred finančnou krízou spred 10 rokov".Ako dodal, Fed chce, aby to takto pokračovalo aj ďalej. "Spolu s mojimi kolegami budeme aj naďalej pozorne sledovať vývoj na trhoch a sme pripravení na prípadné riziká reagovať," povedal Powell. Trhy očakávajú, že bude pokračovať v politike Yellenovej, čo znamená postupný rast úrokových sadzieb.