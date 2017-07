AZZZ víta návrh ministerstva dopravy na zavedenie rekreačných poukážok

Ilustračné foto Foto: TASR/František Iván Foto: TASR/František Iván

Bratislava 12. júla (TASR) - Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení (AZZZ) SR víta zámer ministerstva dopravy na podporu cestovného ruchu zavedením takzvaných rekreačných poukážok.uviedla hovorkyňa AZZZ Miriam Špániková.Takýto model podpory cestovného ruchu by mohol podľa jej slov rozhýbať domáci turizmus a zatraktívniť dovolenkovanie v krajine.dodala Špániková.Asociácia podľa jej slov víta možnosť, keby rekreačné poukazy prešli v navrhovanom modeli. A teda, že by z nich zamestnávatelia nemuseli platiť dane a odvody a mohli si ich zároveň uznať ako daňový náklad.doplnila hovorkyňa. Ministerstvo dopravy asociáciu zatiaľ podľa jej slov o tomto zámere neinformovalo.uviedla.Ministerstvo dopravy dnes informovalo o viacerých opatreniach na podporu domáceho cestovného ruchu, o ktorých chce rokovať. Medzi nimi je aj zavedenie rekreačných poukážok.vysvetlila hovorkyňa ministerstva Karolína Ducká.Tieto náklady by boli podľa jej slov daňovým nákladom a neplatili by sa z neho dane ani odvody. Zvyšných 45 % by si doplatil samotný zamestnanec tak, ako je to dnes napríklad pri stravných lístkoch. Na základe skúseností zo zahraničia ministerstvo podľa Duckej predpokladá, že príjmy zo spotreby v súvislosti s poukážkami sú dvoj- až trojnásobné v porovnaní s celkovou sumou investovanou do poukážok a systém by tak mohol generovať dodatočné benefity.