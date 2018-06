AZZZ: Vstup do eurozóny bol pre Slovensko správnym krokom

Ilustračné foto.Foto: TASR/AP Ilustračné foto.Foto: TASR/AP

Bratislava 15. júna (TASR) - S odstupom času možno jednoznačne konštatovať, že vstup do eurozóny bol pre Slovensko správnym krokom. Uviedla to pre TASR tlačová hovorkyňa Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení (AZZZ) SR Miriam Špániková.priblížila.Mnohé veľké firmy podľa Špánikovej už mali skúsenosti a nastavené procesy z materských spoločností, ktoré euro už zavádzali. Obyvatelia sa skôr obávali zdražovania tovarov a služieb, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na ich ekonomickú situáciu a domácnosť. V konečnom dôsledku však podnikatelia vnímali euro ako stabilnú menu, ktorá uľahčí obchodný styk s krajinami eurozóny, zjednoduší prehľad o cenách a pritiahne zahraničných investorov.uviedol v stanovisku Vladimír Hutta, výkonný riaditeľ Asociácie vonkajšej reklamy.Očakávania sa podľa Huttu v podstate naplnili.doplnil Hutta."Všetci sme boli plní očakávaní a myslím si, že to bol správny krok a neuškodil ani firmám a ani fyzickým osobám. To, že sa dnes tento postup spochybňuje, je dôsledkom benevolencie a politických hier niektorých štátov a politikov. Prínosom je zjednodušenie medzinárodných obchodov, ale aj bezproblémového cestovania našich občanov v rámci EÚ, lebo takmer všade sa dá platiť eurom. Aj porovnanie platov a cien u nás a západných štátoch je ľahšie a bez potrebného prepočítavania môžeme okamžite nadávať na rozdielne podmienky," dodal v stanovisku špecialista Únie dopravy, pôšt a telekomunikácií SR Milan Chúpek.