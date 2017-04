B. BUGÁR: I. Matovič sa snaží odpútať pozornosť od svojich problémov

Na snímke predseda strany Most-Híd Béla Bugár. Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Bratislava 25. apríla (TASR) - Líder hnutia OĽaNO-NOVA Igor Matovič sa snaží odpútať pozornosť od svojich problémov. Reagoval predseda Mosta-Híd a podpredseda Národnej rady SR Béla Bugár na dnešné Matovičove vyjadrenia o otváraní listov poslancom NR SR.povedal pre TASR a poukázal na Matovičove daňové podvody a výzvu bývalého spoločníka Pavla Vandáka, aby podstúpil detektor lži.Bugár zdôraznil potrebu bezpečnosti. Pripomenul zásielky s bielym práškom aj obálku s rádioaktívnou látkou, ktorá prišla vlani v novembri ministerke spravodlivosti Lucii Žitňanskej (Most-Híd). Neprekáža mu kontrola podozrivých zásielok.Podobne je na tom aj predseda poslaneckého klubu Gábor Gál.povedal pre TASR.Podpredseda parlamentu Andrej Hrnčiar (Most-Híd) si podobne ako Bugár myslí, že Matovič sa usiluje prekryť vlastné problémy.povedal.Prijatie rozhodnutia o otváraní listov si overoval u kancelára NR SR Daniela Guspana. Ten Hrnčiarovi potvrdil, že sa prijímalo z dôvodu bezpečnosti. Hrnčiar dodal, že ak existujú nejaké sporné otázky ohľadom dokumentu, mohli by sa otvoriť na poslaneckom grémiu. Teatrálne výstupy však neschvaľuje.Na otváranie listov poslancom upozornil na dnešnej tlačovej konferencii líder hnutia OĽaNO-NOVA Igor Matovič. Vyhlásil, že Andrej Danko (SNS) prikázal zamestnancom parlamentnej podateľne, aby otvárali listy adresované poslancom v prípade, že ich posiela anonym alebo fyzická osoba. Ak v liste nájdu vulgarizmy či dehonestujúci obsah, majú príkaz korešpondenciu poslancovi neodovzdať, tri mesiace archivovať a potom skartovať.Obyčajní chcú teraz koordinovať postup so zvyškom opozície s cieľom zvolať mimoriadnu schôdzu na Dankovo odvolanie. Zároveň podávajú trestné oznámenie pre porušenie listového tajomstva. Matovič novinárom poskytol rozhodnutie vedúceho Kancelárie NR SR Daniela Guspana zo 7. apríla 2017, ktoré obsahuje spomínané pokyny pre pracovníkov podateľne. Líder OĽaNO-NOVA tvrdí, že Guspanovi to prikázal priamo Danko.Šéfka komunikácie parlamentu Zuzana Čižmáriková reagovala tým, že Kancelária NR SR postupuje pri nakladaní s listovými zásielkami v súlade s odporúčaniami, ktoré jej adresovalo Ministerstvo vnútra (MV) SR a Úrad na ochranu ústavných činiteľov (ÚOÚČ). Kritiku, ktorú dnes prezentoval Matovič, odmietla.vysvetlila Čižmáriková.Voči obvineniam a Matovičovmusa ohradil aj Guspan, podľa ktorého poslanec obvinil zamestnancov kancelárie z porušovania zákona. Podľa Guspanových slov je Kancelária NR SR povinná dodržiavať zákony, v rámci ktorých musí zabezpečiť ochranu a bezpečnosť všetkým poslancom, ako aj všetkým osobám nachádzajúcim sa v priestoroch parlamentu. Guspan uisťuje, že Kancelária NR SR a jej zamestnanci zámerne neporušujú ústavné právo na zachovanie listového tajomstva.