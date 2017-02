B. Bugár: Ku kríze by došlo vtedy, keby Holjenčík zostal v úrade

Na archívnej snímke zľava premiér SR Robert Fico (Smer-SD), predseda Národnej rady SR Andrej Danko (SNS) a podpredseda Národnej rady SR Béla Bugár (Most-Híd). Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Bratislava 5. februára (TASR) – Ku koaličnej kríze by určite došlo vtedy, keby Holjenčík zostal v úrade, teda naďalej by bol šéfom. Informácie však hovoria o tom, že nezvládol túto svoju funkciu. V diskusnej relácii na TA3 V politike to uviedol podpredseda Národnej rady SR a predseda strany Most-Híd Béla Bugár.Reagoval tak na margo bývalého predsedu Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) Jozefa Holjenčíka, ktorý vláde oznámil vo štvrtok (2. 2.) svoje odstúpenie z funkcie šéfa regulačného úradu.skomentoval súčasnú situáciu v koalícii. Očakáva, že na ďalšej koaličnej rade sa partneri vrátia k tomu, ako napríklad v otázke ceny energií bude mať koalícia takú kontrolu, aby nemohli vzniknúť v budúcnosti dezinformácie a napätia.Bugár sa snaží byť v súčasnej situácii mediátorom.uzavrel.Kto nahradí Holjenčíka bude podľa Bugára predmetom ďalšej diskusie. Ako však priznal, zatiaľ nedisponuje žiadnym menom.uzavrel.