B. BUGÁR: Návrh M. Beblavého na zrušenie VÚC mi vyrazil dych

Na snímke predseda strany Most-Híd Béla Bugár. Foto: TASR/Štefan Puškáš Foto: TASR/Štefan Puškáš

Bratislava 18. januára (TASR) - Návrh nezaradeného poslanca Národnej rady SR Miroslava Beblavého zrušiť ešte v roku 2017 vyššie územné celky (VÚC) bez náhrady, vyrazil predsedovi Mosta-Híd Bélovi Bugárovi dych. Bugár sa k tomu priznal v blogu. Podľa jeho slov takto reagoval napriek tomu, že téma návratu k prirodzeným regiónom na Slovensku je dlhodobou agendou strany Most-Híd.vyhlásil Bugár.Šéf Mosta-Híd uvádza, že VÚC sú viac ako 15 rokov súčasťou štátno-právneho usporiadania Slovenska. "uviedol Bugár.Podľa jeho slov si aj z minulosti pamätáme politických bojovníkov, ktorí dokázali dokonalo zaujať za každú cenu a boli majstrami plánov bez reálnych podkladov." myslí si.Ak je záujem riešiť tento problém seriózne, Bugár vyzýva na otvorenie celospoločenskej diskusie. "" uzavrel.Na potrebe diskusie k tejto téme sa zhodli aj predstavitelia strán Smer-SD, SNS, SaS a OĽaNO-NOVA, ktorí spoločne debatovali v televízii TA3.uviedla podpredsedníčka NR SR Lucia Ďuriš Nicholsonová (SaS). Súhlasil s ňou aj Miroslav Číž (Smer-SD). "" poznamenal.Beblavý navrhuje s poslankyňou Katarínou Macháčkovou (nezaradená) zrušenie VÚC už v tomto roku, a to bez náhrady. Návrh predložili do parlamentu na najbližšiu schôdzu parlamentu. Štát by podľa Macháčkovej zrušením krajov počas najbližších piatich rokov ušetril viac ako 200 miliónov eur, a to zrušením volieb či nákladov na fungovanie zastupiteľstva. Opozičná poslankyňa tvrdí, že po pätnástich rokoch existencie možno zhodnotiť, že žiaden zo zásadných cieľov VÚC sa nenaplnil. Na podporu svojho návrhu spúšťajú Beblavý a Macháčková aj online petíciu. Cieľom je vytvoriť verejný tlak na presadenie tohto kroku.VÚC vznikli v roku 2001 za prvej vlády Mikuláša Dzurindu, dovtedy bola SR rozdelená na tri kraje. Vyššie územné celky sú najvyššia územná samosprávna jednotka na Slovensku. Do ich pôsobnosti patria napríklad cesty II. a III. triedy, stredné školstvo, zdravotnícka sústava či kultúrne ustanovizne.