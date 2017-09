B. Bugár: Nemyslím si, že J. Richter bude odvolaný

Na snímke predseda Most-Híd Béla Bugár. Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Bratislava 7. septembra (TASR) - Premiér Robert Fico (Smer-SD) ani predseda Mosta-Híd Béla Bugár naďalej nevidia dôvod na odvolanie ministra práce Jána Richtera (Smer-SD). Médiám to po rokovaní koaličných lídrov povedal Bugár.Partneri teraz čakajú na výsledok rokovania klubu SNS a od toho sa bude odvíjať situácia ďalej.uviedol.Šéf Mosta-Híd si nemyslí, že Richtera dnes parlament odvolá.povedal a zdôraznil, že keď sa vyrieši aktuálny problém v koalícii, vláda môže pokračovať ďalej.poznamenal s tým, že partneri musia byť zodpovední. Opätovne odmietol predčasné voľby. Nepovedal, či mal šéf SNS Andrej Danko na koaličnej rade aj iné požiadavky ako odvolanie Richtera.Minister Richter bude dnes v parlamente čeliť opozičnému pokusu o odvolanie z funkcie pre kauzu Čistý deň. SNS v stredu (6.9.) večer cez médiá vyzvala premiéra Roberta Fica, aby Richtera vymenil. Eva Antošová z SNS dnes uviedla, že zhruba polovica členov je za to, aby minister práce vo funkcii skončil. Postup SNS bude dohodnutý na zasadnutí ich klubu.Antošová si myslí, že koalícia nemusí skončiť, ak by bol Richter za pomoci poslancov za stranu SNS odvolaný. Andrej Hrnčiar z klubu Most-Híd si zas nevie predstaviť, že by koalícia fungovala ďalej po odvolaní člena vlády za pomoci jednej z koaličných strán. Dušan Jarjabek zo Smeru-SD verí, že koalícia neskončí.