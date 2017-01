B. Bugár otvoril 12. schôdzu, rokuje sa podľa nových pravidiel

Na archívnej snímke Béla Bugár (Most-Híd). Foto: TASR – Martin Baumann Foto: TASR – Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 31. januára (TASR) - Podpredseda Národnej rady SR Béla Bugár (Most-Híd) dnes otvoril 12. schôdzu parlamentu, ktorá je prvým zasadnutím zákonodarného zboru v roku 2017. Zároveň ide o prvé rokovanie pléna podľa nových pravidiel, ktoré priniesla širokodiskutovaná novela Rokovacieho poriadku NR SR.Okrem iného musia poslanci počítať s tým, že dĺžka času ich vystúpení v rozprave bude obmedzená. Podpredsedovia parlamentu, členovia vlády a písomne prihlásení poslanci budú môcť hovoriť 20 minút, poslanec písomne prihlásený za svoj klub 30 minút a ústne prihlásení členovia parlamentu desať minút. Časové obmedzenie sa netýka premiéra a predsedu NR SR. Počas svojich vystúpení tiež nebudú môcť používať žiadne pomôcky, ako tabuľky či banery.V programe 12. schôdze je zatiaľ zaradených 88 bodov. Ako prvé prídu na rad tri zákony vrátené prezidentom SR Andrejom Kiskom. Ide o novelu zákona o slobode náboženskej viery a postavení cirkví a náboženských spoločností, novelu zákona o sociálnych službách a novelu zákona o štátnej službe.Zrejme už v úvode zasadnutia bude vytvorený priestor pre poslancov Igora Matoviča (OĽaNO-NOVA), Milana Mazureka a Stanislava Mizíka (obaja ĽSNS), aby sa ospravedlnili za svoje údajne hanlivé výroky. Odporučil im to Mandátový a imunitný výbor NR SR. Ak to neurobia, hrozí im pokuta 1000 eur. Trojica sa mohla ospravedlniť už na pôde výboru, žiaden z nich to však nevyužil.Na 8. februára stanovil predseda parlamentu Andrej Danko (SNS) termín voľby verejného ochrancu práv. O tento post sa uchádzajú traja. Profesorku Máriu Patakyovú, ktorá pôsobí na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, navrhol Most-Híd so súhlasom a podporou svojich koaličných partnerov Smeru-SD a SNS. Možnou voľbou bude aj exposlankyňa OĽaNO Janka Šipošová, ktorú nominovali opozičné strany SaS a OĽaNO-NOVA. Tretím kandidátom je Anton Čulen, nominovali ho poslanci za ĽSNS s podporou nezávislého poslanca Petra Marčeka.Na aktuálnom rokovaní pléna sa tiež definitívne rozhodne o tom, či sa zruší druhé kolo volieb predsedov VÚC a či šéfovia krajov a krajskí poslanci zvolení na jeseň 2017 ostanú na svojich postoch jednorazovo až päť rokov. Koalícia chce touto zmenou dosiahnuť, aby sa krajské a komunálne voľby v roku 2022 mohli konať v rovnaký deň.Protinávrh predložil nezaradený poslanec Miroslav Beblavý. Zmenou 28 zákonov chce zrušiť VÚC bez náhrady. Tvrdí, že ich plánovaný účel sa nenaplnil a kompetencie krajov by si mali prerozdeliť obce a štát.Definitívne sa tiež bude hlasovať o tom, či parlament zruší amnestie Vladimíra Mečiara z roku 1998. Návrh Jána Budaja (OĽaNO-NOVA) sa v decembri dostal do druhého čítania aj vďaka hlasom koaličného Mosta-Híd. Na schválenie ústavnej zmeny je však potrebných aspoň 90 hlasov. Smer-SD a SNS však chcú, aby možnosť zrušenia amnestií najskôr preskúmal Ústavný súd SR.