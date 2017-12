B. Bugár: Rok 2017 bol pre Most-Híd úspešný, podarilo sa nám veľa vecí

Na snímke predseda Most-Híd Béla Bugár. Foto: FOTO TASR – Jakub Kotian Foto: FOTO TASR – Jakub Kotian

Bratislava 28. decembra (TASR) - Rok 2017 bol pre Most-Híd úspešný. Hodnotí ho tak predseda strany Béla Bugár. Most-Híd však v prieskumoch verejnej mienky nerastie, skôr stagnuje a jeho podpora sa pohybuje okolo šiestich percent. Bugár si to vysvetľuje aj krikom opozície, ktorá všetko označuje za zlé.vymenoval Bugár kroky, ktoré strana presadila.Zabudnúť podľa Bugára nemožno ani na zrušenie Mečiarových amnestií.vyhlásil v rozhovore pre TASR Bugár. Stagnáciu preferencií svojej strany odôvodňuje tým, že opozícia všetko prekričí tým, "že stále všetko označuje za korupciu a za zlé".Ľudia podľa Bugára denne nesledujú, čo všetko sa mení.poznamenal. Súhlasí, že nepomáha, ani keď je v koalícii napätie, ale to podľa jeho slov bolo aj v iných koaličných vládach.uviedol.Dôležité je podľa Bugára to, že sa koaliční partneri snažia fungovať v tejto aktuálnej rôznorodej koalícii.uzavrel Bugár.