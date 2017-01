B. Bugár si želá, aby v novom roku našiel každý vnútorný pokoj

Na snímke podpredseda Národnej rady SR Béla Bugár. Foto: TASR/Andrej Galica Foto: TASR/Andrej Galica

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 1. januára (TASR) - Zdravie, nájdenie vnútorného pokoja a splnenie želaní a predsavzatí praje ľuďom do nového roka predseda Mosta-Híd a podpredseda Národnej rady SR Béla Bugár. Nevie povedať, aký bude tento rok. Verí však, že by aspoň v niektorých prípadoch mohla byť spolupráca koalície a opozície úspešná.odhaduje Bugár.Avizuje, že jeho strana bude určite s takou istou intenzitou ako minulý rok presadzovať to, čo má v programovom vyhlásení vlády.poznamenal, ale nechcel byť konkrétnejší.