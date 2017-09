B.BUGÁR: Slovensko je 25 rokov od prijatia ústavy opäť na križovatke

Na snímke predseda Most-Híd Béla Bugár Foto: FOTO TASR – Jakub Kotian Foto: FOTO TASR – Jakub Kotian

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 2. septembra (TASR) - Slovensko je 25 rokov od prijatia Ústavy SR a rozhodnutia o rozdelení Československa opäť na historickej križovatke. Pre TASR to uviedol predseda Mosta-Híd Béla Bugár, ktorý je za to, aby si Slovensko vybralo cestu do jadra Európskej únie.vyhlásil pre TASR Bugár.Nesúhlasí s podozrievavým a nepriateľským postojom k EÚ, ktorý podľa jeho slov vidno u politických predstaviteľov niektorých susedných štátov, ale aj na domácej politickej scéne.poznamenal.Zaspomínal si aj na proces vytvárania slovenskej ústavy v roku 1992.uviedol pre TASR Bugár.Nepochybuje, že predstavitelia vtedajšej vládnej koalície mali snahu vytvoriť čo najlepšiu ústavu.povedal Bugár. Predstavitelia maďarskej koalície boli podľa jeho slov sklamaní z toho, ako poňali niektorí tvorcovia základného zákona štátu oblasť menšinových práv. Poslanci maďarskej koalície mali problém s preambulou ústavy, ktorá sa začína formuláciou "My národ slovenský". Chceli občiansky princíp.zaspomínal Bugár.