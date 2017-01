B. BUGÁR: Strany by sa vo voľbách do VÚC mali spojiť proti extrémistom

Na snímke podpredseda Národnej rady SR Béla Bugár (Most-Híd) Foto: TASR/Andrej Galica Foto: TASR/Andrej Galica

TASR

Bratislava 7. januára (TASR) - Rozhádané štandardné a neštandardné strany by sa mali zmieriť a vo voľbách do vyšších územných celkov by mali spolupracovať v boji proti kandidátom kotlebovcov. Myslí si to predseda Mosta-Híd a podpredseda Národnej rady SR Béla Bugár. Varuje, že ak sa strany budú neustále hádať medzi sebou, môžu kotlebovci získať viac ako Banskobystrický kraj." odpovedal v rozhovore pre TASR na otázku o zmierení a spojenectve rozhádaných strán. Politici musia byť podľa neho dostatočne rozumní, aby nedošlo k tomu, že kotlebovci získajú posty predsedov krajov. Poukazuje však na situáciu v Banskobystrickom kraji, kde dnes šéfuje Marián Kotleba a má kandidovať opäť a kde to zatiaľ na dohodu strán proti extrémizmu nevyzerá." opísal Bugár.Varuje, že aj v prípade Banskobystrického kraja môže nastať podobná situácia. "" poznamenal Bugár.Most-Híd sa bude pokúšať o koalície v krajoch, rokovania sú však ešte len na začiatku. Rovnako sa pokúsi postaviť jedného kandidáta na predsedu kraja. Bugár nepovedal, o ktorý kraj sa pokúsi. Bratislavský to však nebude, hoci podľa Bugára by Most-Híd na to mal." vysvetlil.